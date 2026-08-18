Marcelo Polino reveló la llamativa actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria

El conductor detalló que, antes de la grabación, el grupo compartió un rato de espera juntos: "Estábamos los que somos más amigos de toda la vida charlando, tomando. Había un lugar con sándwiches, bebidas, todo divino", recordó. Entre los convocados mencionó a Elizabeth "la Negra" Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons, entre otras figuras cercanas a la diva.

Pese a estar en el mismo lugar, una de las invitadas eligió no sumarse al resto: "Había una persona que estaba en otra habitación del palacio que no se quiso juntar con nosotros", lanzó Polino, generando intriga antes de dar el nombre.

Finalmente, reveló que se trataba de Lali Espósito y vinculó la situación con las diferencias que arrastran desde hace tiempo: "Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros", aseguró al aire, y agregó: "Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro".

La confesión de Polino se suma a los rumores que circulan hace algunos días sobre una supuesta distancia entre Moria Casán y Lali Espósito, pese a la buena relación que ambas mostraron públicamente, incluso después de que la diva participara de los shows de la cantante en Vélez para interpretar juntas "¿Quiénes son?".

Las especulaciones crecieron después de que Lali no asistiera al evento de estreno de la serie, lo que alimentó versiones sobre un supuesto malestar de la cantante por comentarios que Moria habría hecho públicamente sobre su casamiento con Pedro Rosemblat.

Ante esas versiones, Moria Casán salió a aclarar que entre ellas no hay ningún conflicto, y Lali también tuvo un gesto hacia la diva al compartir en sus redes una historia promocionando la biopic.

¿Moria Casán estará en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

En La mañana con Moria (El Trece), Marcelo Polino volvió a sembrar dudas cuando le preguntaron si Moria asistiría al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. El periodista hizo un gesto esquivo con la mano y finalmente lanzó: "Para mí no va".

Así, mientras Moria y Lali sostienen públicamente que no hay conflicto entre ellas, las revelaciones de Marcelo Polino sobre lo ocurrido en el rodaje volvieron a poner bajo la lupa el vínculo entre la diva y la cantante.