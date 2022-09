La tajante opinión de Benjamín Vicuña sobre el "estilo" de La China Suárez

image.png

En A la tarde (América TV) pasaron una nota que dio Benjamín Vicuña luego de retirarse del mano a mano con Florencia Peña en LPA.

“¿Cómo te tomaste el posteo de la China en el que dijo que ahora la valoran como madre, mujer y profesional? Algunos lo relacionaron como un palo para vos”, le dijeron al galán chileno.

La respuesta de Vicuña fue tajante. "No, yo creo que tiene que ver con un momento de felicidad, ¿qué te puedo decir?”, expresó.

Por último, el actor sostuvo que ese es "su estilo" y él lo respeta. "Si está feliz y si lo quiere ventilar en redes, es su estilo y su forma, entonces está bueno. ¿Qué sé yo?”, sentenció.

El accidente de la China Suárez en Nueva York

A sus 30 años, la China Suárez deslumbró por las calles de Manhattan con vestidos impresionantes y super producida durante los días que estuvo en Nueva York convocada por una famosísima firma para participar de la Semana de la moda.

Pero, en una de las salidas a caminar por la ciudad con su pareja, mientras Rusherking hacía una historia para su cuenta de Instagram, la China quiso pegar una saltito pero cayó mal y todos creyeron que se había lastimado la rodilla.

La rubia pegó un grito de dolor e inmediatamente se agachó para agarrarse el lugar de la pierna que se habría lesionado al caer. Pero por suerte no le pasó nada. "Lo que hizo ruido no fue mi rodilla si no el forro del vestido que se rompió", dijo en otro video aclarando la situación y mostrando cómo le quedó.

De esta manera, la actriz pudo continuar sus días en la Gran Manzana combinando trabajo con el placer de compartir los ratos libres con su novio.