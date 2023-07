La tajante opinión de Ernestina Pais por la Ley de Alquileres: "Los desprotegidos siguen siendo los..."

Este viernes, en Mañanas Públicas (TV Pública), la periodista Fabiana Solano repasó lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y mencionó uno de los proyectos que están en discusión.

"Por el lado de Juntos por el Cambio, el diputado Alberto Asseff, propuso no solamente derogar la Ley de Alquileres y facilitar los procesos de desalojo", señaló la panelista.

En ese instante, Ernestina Pais se sumó al debate y fue tajante al dar su opinión. "Me parece que acá, en definitiva, los desprotegidos siguen siendo los propietarios. Conozco mucha gente que tiene un departamentito para sacar...", sostuvo.

Fabiana Solano la interrumpió y aclaró: "El desalojo es para el inquilino que no paga". "No, pero quiero decir esto... el perjudicando, con esta ley, es tanto el propietario, que no es un enorme propietario de edificios, como el inquilino", añadió la conductora.

"No se protege al propietario ni al inquilino", remarcó Ernestina, apasionada con el tema. "Me parece que el derecho que debería primar es el del derecho a la vivienda", cerró la periodista.

El oficialismo pidió tratar la ley de alquileres fuera de la campaña electoral

El planteo para derogar el proyecto impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri fue realizado por el diputado del PRO, Hernán Lombardi.

Lombardi pidió que se contemple la posibilidad de un "apartamiento del reglamento" para incluir en la sesión el debate de un proyecto de derogación de la Ley de Alquileres actual.

Para poder avanzar con esa iniciativa se requería el aval de las tres cuartas partes de los presentes para incluirlo en el temario de la sesión, por tratarse de un proyecto sin dictamen de comisión.

La votación de ese apartamiento resultó negativa al sumar 102 legisladores por la afirmativa; 113 negativos y 9 abstenciones. Sobre el final de la sesión, acordaron tratar el tema en una sesión especial convocada para el 23 de agosto, después de la campaña electoral por las PASO.

Al formular su pedido, Lombardi fundamentó que se trata de una ley -impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri- que "no funcionó", al precisar que "los valores subieron al 600 por ciento" y agregó "no podemos ser insensibles a esto".

"Representamos a la sociedad, no puede ser que no estemos mirando a cientos de miles de personas que sufren esta situación todos los días. Tres años llevamos, después nos quejamos que la política no representa. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que les quedan pero por lo que no podemos agregar sufrimiento, angustia", aseveró el legislador del PRO, quien insistió con el pedido de "deroguemos hoy todos juntos".

En tanto, desde el oficialismo, el titular del bloque del Frente de Todos (FDT), German Martínez, dijo que Lombardi "está en modo electoral"y recordó que se trata de un tema que "no tiene dictamen de comisión. No puede ser tratado sobre tablas tampoco".

"Somos conscientes de las dificultades con lo que salió (en su momento la ley) para que pueda imponerse, pero no vamos a hacer en un momento de dificultades que sean los inquilinos los que vayan a una negociación bilateral en una situación asimétrica", afirmó Martínez.

Asimismo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que "la solución de alguna manera puede compensarse entre los presentes" y pidió a los legisladores que "se pongan de acuerdo para la convocatoria a la sesión por la que el diputado Negri hizo mención".

Tras varios cruces, los diputados acordaron finalmente pasar a la firma un pedido de sesión especial para el 23 de agosto próximo, diez días después de las PASO, para debatir el tema en el recinto, a partir de una moción del diputado radical Mario Negri, pero el oficialismo puso esa posibilidad en cuestión.

“Queremos comunicar que 11 bloques hemos firmado una nota para ratificar el pedido de una sesión especial para el 23 de agosto a las 12 con el objeto de tratar todos los proyectos sobre Ley de Alquileres”, dijo Mario Negri.

Además de la UCR, el PRO, la CC y Evolución Radical, firmaron la nota los bloques Provincias Unidas, La Libertad Avanza, Ahora Patria, CREO, Encuentro Federal, Avanza Libertad, Producción y Trabajo, e Identidad Bonaerense.

La reforma de la ley de alquileres ya se debatió en comisión el año pasado y de allí surgieron dos dictámenes con estado parlamentario. Es decir, los proyectos pasaron por comisión y están listos para ser debatidos en el recinto. No obstante, el dictamen de mayoría que logró imponer el Frente de Todos no modifica los dos puntos más cuestionados de la ley: la actualización anual de los montos y el plazo de tres años de los contratos.