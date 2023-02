"Que las cosas salgan a la luz siempre es lo mejor. No hay que anticiparse a los hechos cuando no se ven todavía al aire porque después la difamación es grande", afirmó la periodista en el ciclo de Flor de la V.

Majo remarcó que el asunto ya están en manos de los letrados de Juan. "Que hablen los abogados, que ellos van a entender todo mejor", enfatizó.

La periodista reveló que su hermano le pidió que se mantenga al margen, pero ella no puede ser imparcial. "Mi hermano me dice: 'no te metas'. Es todo muy injusto, pero que la Justicia hable y se esclarezcan las cosas", sostuvo.

En el ciclo de América TV también consultaron al novio de Majo, Locho Loccisano, que evitó involucrarse en el tema. "Me siento en una situación particular porque Flor es mi amiga y Juanma, mi cuñado. Hay que ser delicado con lo que uno habla. No sé lo que pasó y Flor nunca me contó nada", concluyó.

El hotel de los famosos 2: Flor Moyano denunció ante la Justicia a Juan Martino por seis tipos de acoso

Juan Martino, el hermano de Majo Martino, quedó envuelto en una polémica. El actor enfrenta una dura denuncia de parte de la influencer Flor Moyano, que lo acusa de haberla tocado durante las grabaciones de El hotel de los famosos 2.

Según contó Pampito en Intrusos (América TV), la joven formalizó una presentación judicial contra su ex compañero. "Roberto Castillo hizo la presentación oficial como abogado de Flor Moyano", señaló.

El panelista explicó que el letrado habló con Moyano y le relató varios hechos que fueron informados ante la Justicia. "Detectaron seis tipos de abuso, que tienen diferentes grados de gravedad", resaltó.

Pampita remarcó que hubo un episodio en particular, que es el más alarmante. "Juan le tocó la cola a Flor y no habría tenido el consentimiento de ella", sostuvo.

Además, Roberto Castillo solicitará que declaren todas las figuras de El hotel de los famosos. "Van a llamar a declarar a todos los participantes. dicen que hay chicas que vieron lo que pasó", mencionó.

Al finalizar, Pampita reveló que se comunicó con Juan Martino, quien se mostró muy tranquilo. "Me dijo: 'no sé de qué situación habla ella, pero hubo un momento que le toqué la cola y ella me la tocó a mí, en un contexto de pareja'. Y me contó que él se va a autodenunciar para que se aclara todo", concluyó el panelista.