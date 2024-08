Furia volvió a disparar picante contra la producción de Gran Hermano: "Si yo cuento..."

“Saltaron a hablar muchos exparticipantes de Gran Hermano. Algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”, deslizó en un principio la entrenadora.

Furia gritándole a Mauro - captura GH2023.jpg

Al tiempo que levantó presión al disparar: “Tipo, cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”, en clara referencia a la tremenda pelea con Mauro Dalessio que le costó la nominación semanal automática.

“Sí mostraban cuando yo gritaba, ¿entendés? ¿Y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten? Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”, sumó vehemente.

Y por último, concluyó picante: “Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie. Qué buena compañera que soy, ¿no? Bueno, entonces, bésenme el trasero porque no hablé de todas sus cositas”.

Embed

La terminante amenaza de Furia que podría derivar en la Justicia: "¡Tienen que parar!"

En un descargo con contundente en su cuenta de Instagram, Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, lanzó una fuerte amenaza contra quienes buscan perjudicarla.

La ex jugadora del reality de Telefe se mostró indignada con aquellos que sacan un rédito del uso de su imagen sin su autorización. "Estoy con el tema de mi derecho de imagen. No soy un participante igual que cualquier otro", empezó diciendo.

Furia explicó que, durante el tiempo que estuvo en la casa, diferentes cuentas en las redes generaron dinero con su imagen y ella no recibió nada por ese negocio. "Los que explotaron mi imagen en cuanto producto, beneficio, monetización fue exponencialmente zarpado", señaló.

Embed

La entrenadora mencionó que, al día de hoy, esas cuentas siguen logrando un réditos con ella. "Me roban este video, lo publican en otro lado y lo monetizan. Copian lo que subo y lo replican. No pueden utilizarme para monetizar", agregó.

Al finalizar, advirtió que no irá la Justicia si no dejan de factura a costa de ella. "Me molesta los que abusan de mi imagen para monetizar. Como mi derecho de imagen es mío, si sigue haciéndolo, y no entienden que tienen que parar, nos vamos a ir a legales", sentenció, desafiante.