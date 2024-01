La tajante respuesta de Nazarena Vélez tras la advertencia de demanda de Jey Mammon

Más tarde, en diálogo con Poco Correctos, Nazarena Vélez le contestó a Jey: “Si eso a él le molesta, lo lamento muchísimo, pero nadie me puede decir lo que me pasa a mí. Me pasa y punto. Y no quiero seguir hablando del tema por él”.

La actriz consideró que el cómico debería dejar la confrontación con aquellos que tomaron partido a favor de Lucas. "Yo siento que cuanto más grande lo hace, menos lo beneficia a él, y acá la gente es amorosa con él”, agregó.

Naza explicó que ella prefiere no ahondar mas en el tema. “No tengo ganas de seguir perdiendo energía. Lucho todos los días para ser feliz, porque cuando uno viene de una depresión tan grande (…) no es de un día para el otro. Tengo que luchar para salir adelante”, remarcó.

Al finalizar, reiteró su postura: “Todo lo que me baja yo lo esquivo y no tengo anda personal con él, pero sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto, y lo lamento profundamente por él. Lo entiendo, pero me pasaría con mi hermano o mi hijo, que estaría completamente en desacuerdo. Entiendo que le haya dolido por la amistad que teníamos, y esto me tiene tan consternada que no me lo quiero cruzar, pero le deseo lo mejor”.

Jey Mammon destrozó a Nazarena Vélez y le hizo una fuerte advertencia

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Jey Mammon lanzó duras declaraciones sobre Nazarena Vélez. El actor y humorista recordó que tenían una relación muy cercana, que se quebró cuando se conoció la denuncia que realizó Lucas Benvenuto por abuso sexual.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le recordaron algunas de las declaraciones de la actriz cuando explotó el caso en los medios, a lo que él respondió: "Yo escuché apenas una parte de todo lo que dijo. No me dolió, me causó repugnancia".

Jey advirtió que no descarta accionar judicialmente contra Nazarena. "La verdad es que mis abogados la citaron 3 veces a mediación pero jamás se presentó. Me dijeron que el próximo paso era el juicio penal pero preferí dejarlo en stand by pero si sigue rompiendo, me está invitando a avanzar", remarcó.

El humorista mencionó que espera algún día verla cara a cara. "Ella era mi mejor amiga y cuando salta todo, en vez de mandarme un mensaje para ver qué había pasado, salió a llorar en televisión, como hace siempre. Yo la conozco desde todos los costados, todo lo que hace es para que se hable de ella, para llamar la atención pero acá pasó un límite, me hizo mucho daño, llegó a decir que no sabe con quién dejó a sus hijos... Cuando me la cruce, la voy a saludar y se lo voy a explicar en la cara. Le voy a decir en qué contexto y en qué momento me quedé con ellos", sostuvo.

Al finalizar, Jey indicó que Nazarena tomó una posición enérgica contra él "por un poquito de cámara". "Tiene un discurso para la cámara y otro que no. No puedo creer que por un poquito de cámara, me haya destruido como persona", concluyó.