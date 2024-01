La felicidad de Nazarena Vélez al ver a su nieto Salvador dando los primeros pasos

"Miren a Salvador por todos lados tratando de pararse y caminar. Y ahí está la madre, 24 por 7 al lado de él", se escucha que dice Nazarena en la grabación.

En otra publicación, la actriz colgó otro video, donde se puede ver a Thiago Rodríguez recostado en la cama junto a Salvador. "¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacés ahí loco?", comenta la ex angelita, enternecida con los pequeños.

Titi -como le dicen al menor de los hijos de Nazarena- tiene una estrecha relación con su sobrino. De hecho, la ex vedette contó que el muchacho se puso muy feliz cuando se enteró que había nacido Salvador. "Está como loco", resaltó en diálogo con LAM.

La dolorosa reacción de Nazarena Vélez al escuchar a Daniel Agostini pidiendo su muerte

Hace unos días, en LAM (América TV) abordaron y detallaron la escandalosa separación del cantante Daniel Agostini de Laura, su última mujer con quien tiene dos hijos, y en cierta forma Nazarena Vélez quedó involucrada al ser mencionada por el cantante en un audio pidiendo su muerte .

Así, Fernanda Iglesias explicó que el principal motivo de pelea en el divorcio de Agostini con Laura pasa por la casa que comparten: “Él no transa con el tema de la casa, que es lo mismo que le hizo a Naza”. Fue allí cuando Nazarena intervino, directa y vueltas.

"Tenemos relación, la justa y necesaria, solo cuando pasa algo con nuestro hijo El Chyno. No hablo con él hace dos años. (…) A mí me lleva a un momento muy doloroso en el que le rompí el auto y estuve tres meses sin ver a mi hijo”, recordó aquel terrible episodio.

“Ahí fue cuando me vine Córdoba, donde estaba haciendo Los Grimaldi y le rompí el auto. Tuve que llamar (su abogado) Béccar Varela, y fue todo un lío hasta que me saltó la térmica y fui a la casa. Lo tenía al Chyno con una reja, y la put… a Laura. ¡Lo que no le dije! Le pedía que me abra la puerta como madre, y ahí le rompí el auto y le secuestré el perro. Saca lo peor de mí”, admitió entonces Nazarena.

“Me decía ‘Vos sos una loca p… y lo voy a demostrar. ¿Sabés lo que pasa? En el medio de todo esto, el Chyno lo ama mucho a Daniel y están por sacar un tema juntos”, agregó Nazarena.

“Nada de lo que estoy escuchando no me sorprende, y a Laura, con todo lo que la put… ese día, ahora la entiendo porque ella siempre le creyó a su marido. Es una muy buena mina, y lo es con el Chyno”, concluyó Vélez.