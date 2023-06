La tajante respuesta de Yanina Latorre ante la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM: "Sigo porque..."

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto, que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo", escribió en sus redes Ángel de Brito. Ante esa publicación, un seguidor opinó: "Taboada y Estefi, otras que se llevó puestas Yanina. ¿Casualidad? Todas se van menos Yanina mmmmmm". El conductor de LAM le respondió: "Yanina es la mejor panelista, pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía. Pero Yanina padeció a varias como Alfano, Pazos, Colmenero, Taboada, Cinthia, Estefi. No tiene ningún poder ni influencia".

En las últimas horas, Latorre rompió el silencio. Desde su cuenta de Instagram, subió una historia y dijo: "Buen día, ya sé que están todos esperando que hable... No tengo nada qué decir. Me enteré por los posteos. Yo estaba en una cena anoche en Gardiner, me tengo que ir a comprar cosas para el Día del Padre que Diego está haciendo el asado".

"Me empiezan a escribir Marina Calabró, Laura Ubfal, Lourdes Sánchez, el país... Y y yo digo '¿qué pasó?'. Empiezo a mirar, voy a Twitter. a Instagram... Quilombo. No tengo idea posta de qué pasó, te juro. Así que hoy, me dedico a averiguar, amor...", agregó.

Además, ante las acusaciones de los internautas, Yanina fue tajante: "Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo".

Cambios en LAM: las dos angelitas que dejan el programa

En el mismo posteo, Ángel reveló que Estefi Berardi y Andrea Taboada dejan el programa. "En junio, se despiden @estefiberardi y @antaboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", precisó.

"Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy muy triste. No fue mi decisión. Gracias a todos mis compañeros!!! A @AngeldebritoOk a @MandarinaTVok los quiero y los voy a extrañar siempre", manifestó Andrea Taboada en sus redes.

Por su parte, Estefi anticipó que se vienen nuevos proyectos en su carrera. "Es una decisión que venimos charlando con Ángel. Esta oportunidad me cambió la vida en todos los sentidos. Aprendí mucho. Se viene otros desafíos", expresó.