Yanina Latorre habló del conflictivo divorcio de Jorge Rial-Silvia D'Auro y fue contundente: "Le hizo lo mismo a..."

Embed

“'Cuando Rial se divorcia de Silvia D’Auro armó su productora y la mandó a la quiebra a su ex’", leyó al aire Ángel de Brito. Y añadió: "Obviamente, Silvia por las publicidades del programa, se fueron detrás de Rial que era el exitoso".

A lo que Yanina aportó: “Hay que decir la verdad. Rial a Silvina le hizo lo mismo que a la Niña Loly. La cercó de todo y se quedó sin laburo. Lo único que le quedaron son las propiedades, fue un divorcio millonario, tenían mucha guita”.

“Por eso, hoy Silvia vive de rentas en Uruguay. A Loly le pasó lo mismo. Jorge llamó a las marcas que la querían y bajó todo, y ella era muy buena vendiendo publicidad, ya laburaba de eso antes de estar con él. Era una gran productora”, agregó tajante la panelista.

Silvia-DAuro jorge rial.jpg

El duro posteo de More Rial en medio de la guerra con Jorge: "Fue una vida..."

Luego del dramático automovilístico que sufrió hace unas horas More Rial por la General Paz, la joven dejó un movilizante posteo en las redes sociales.

More hizo hincapié en su máximo sostén en este momento de tensión máxima con su papá, Jorge Rial. La joven remarcó el dejar todo por el amor de su vida, su hijo Francesco Benicio.

"Sólo fue un susto. Todo va a estar bien. Amor de mi vida", precisó en sus historias de Instagram con una canción de reggae de fondo y una foto junto a su pequeño.

Embed

En su cuenta de Instagram, More Rial profundizó en medio de este particular momento familiar que atraviesa: "Hay que reírse de la vida, a pesar que duelan las heridas… Mamá y vos contra el mundo…", comenzó su mensaje.

Y remarcó: "Gracias a los que están con nosotros y no nos dejan por nada del mundo, amo mi vida, fue una vida dura pero hoy en día la amo, y día a día disfruto de ver crecer a mi hijo".

"Mamá te va a cuidar de todos y de todo. Una madre o un padre no abandona. No daña, no lastima. No separa te amo amor; TODO ES POR VOS Y MAMI LUCHA DÍA A DÍA POR VOS QUE A NADIE LE QUEDEN DUDAS (Sic)", finalizó a puro coraje.