La importante decisión de J Rei tras la dramática internación de María Becerra: "Si le pasa algo..."

Entre los elementos que lleva la mochila especial preparada, mencionó tener un torniquete para parar hemorragias y hasta luces de emergencia para el caso de perderse. "Me gusta, como me gusta tanto la naturaleza y ando todo el tiempo en la camioneta, necesito saberlo", fundamentó.

J Rei comentó que aquella situación límite con María Becerra el año pasado influyó en su decisión de tener elementos de primeros auxilios al alcance y saber de alguna técnica para resolver alguna situación comprometida: "Y aparte cuando nos pasó lo del embarazo, a raíz de eso, yo dije: 'che, necesito tener mínimo un botiquín en la camioneta o saber resolver algo'", se sinceró el joven.

Incluso durante el aire el cantante mostró la técnica de primeros auxilios que implementa para cortar con el sangrado de una persona a través del popular torniquete utilizando su brazo.

María Becerra explicó cómo fue el embarazo ectópico que atravesó

María Becerra compartió con sus seguidores de Instagram detalles de su rehabilitación tras atravesar un segundo embarazo ectópico a mediados de 2025 por el que fue internada de urgencia.

"Me estoy rehabilitando porque bueno, lógicamente después de de todo lo que me pasó, mi cuerpo tuvo un golpe muy duro y bueno, mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo... así que ahí estamos rehabilitando todo y estoy super contenta. Como saben también estuve intubada, entonces una intubación para un cantante es algo complicado, así que ahí estoy, recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo", indicó la cantante.

Y agregó alertando: "Cuídense mucho. Realmente cuando te pasa algo así es cuando decís 'volví a nacer'. Ahora entiendo a toda esa gente a la que le ha pasado una tragedia, un accidente, que estuvieron a punto de morirse o que se murieron y volvieron a la vida. Ahora entiendo esa frase de 'este día volví a nacer'".

"Es tremendo. Realmente es tremendo cómo te cambia la cabeza. Todo lo que aprendés y entendés en un punto cuando te pasa algo así, es una cosa de locos. Y más que nada la conciencia tan importante que tomás", reflexionó la artista musical.

Y siguió hablándole a corazón abierto a sus fans: "Yo les voy a dar un consejo que me parece muy importante para dar y también un consejo que hay que saber recibir: cuídense. Cuiden su salud, que es lo más preciado que tenemos. Yo sé que es muy difícil, yo sé que hay trabajos, que hay hijos, que hay estrés, que hay un montón de cosas, pero no te olvides de vos".

"Si podés chequearte, si tenés la posibilidad, chequeate. Si podés controlar qué es lo que comés, qué es lo que tomás, cuáles son tus hábitos, hacelo. Siempre y cuando puedas, porque yo sé que estoy en una posición de privilegio en la que puedo controlar cada una de esas cosas y cuidarme meticulosamente con todo. Lo sé. Pero vos en la medida de lo que puedas, cuidate", finalizó María Becerra.