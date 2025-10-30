El inolvidable momento de Cecilia Insinga con su hijo y sin Diego Brancatelli: "Se me estrujó el corazón"

Y luego reflexionó ante la eliminación del certamen y el fin de la ilusión por el título: "Esta vez no me quebré la mano como la última semi que vi jugar, pero si se me estrujó el corazón porque ya no solo sufró yo...", dijo al mostrarse acompañada por uno de sus hijos en ese momento tan importante para ella.

"Mi vida por compartir esta pasión con uno de mis hijos y posta hoy creo que lo que más me emocionaba era su carita! Porque Racing es una familia hermosa!", finalizó conmovida la periodista, con la unión con uno de sus hijos por la pasión por el fútbol y con la fuerza a distancia de su esposo Diego Brancatelli.

El video de Cecilia Insinga llorando desconsolada: qué le pasó

Diego Brancatelli compartió un video de su esposa Cecilia Insinga envuelta en llanto en medio de las vacaciones familiares en Ushuaia y se conoció el motivo de su angustia.

En medio de una charla sentados en un local gastronómico, Diego Brancatelli le preguntó por qué se largó a llorar y su esposa le dijo que se debe a una cuestión netamente futbolística: “Estábamos hablando que Racing gane la final de la Libertadores, yo me muero".

"¿Te emocionas antes de jugarla?", le consultó el periodista. Y ella comentó con lágrimas en sus ojos y casi sin poder hablar: "Vamos a llegar y me muero de amor, de la emoción, de todo”.

“¿Entienden el amor de esta mujer por Racing? Hablando de Costas, Zuculini, la Libertadores... se emocionó de soñar levantando la copa. ¡Vamos a llegar!”, expresó el periodista Diego Brancatelli poniendo en contexto el sentimiento de su esposa para con su equipo y deseando que se cumpla su sueño.

Y ella luego aclaró el diálogo futbolero que tuvo con su marido: "La charla arrancó por la conferencia de prensa de Costas cuando dice que Zucu es su reemplazo porque siente y vive Racing como él, como todos los que amamos este club. Y bueno, resto es amor puro".