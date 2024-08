La terminante amenaza de Furia que podría derivar en la Justicia: "¡Tienen que parar!"

Furia explicó que, durante el tiempo que estuvo en la casa, diferentes cuentas en las redes generaron dinero con su imagen y ella no recibió nada por ese negocio. "Los que explotaron mi imagen en cuanto producto, beneficio, monetización fue exponencialmente zarpado", señaló.

La entrenadora mencionó que, al día de hoy, esas cuentas siguen logrando un réditos con ella. "Me roban este video, lo publican en otro lado y lo monetizan. Copian lo que subo y lo replican. No pueden utilizarme para monetizar", agregó.

Al finalizar, advirtió que no irá la Justicia si no dejan de factura a costa de ella. "Me molesta los que abusan de mi imagen para monetizar. Como mi derecho de imagen es mío, si sigue haciéndolo, y no entienden que tienen que parar, nos vamos a ir a legales", sentenció, desafiante.

El sorpresivo mensaje de Moria Casán a Furia tras su postulación para el Cantando 2024

Desde hace unos días, Ángel de Brito viene dando pistas del Cantando 2024.. El conductor de LAM reveló algunos de los nombres que están evaluando para la lista de participantes. En esa lista hay varios ex Gran Hermano.

"Manzana (Federico Farías), Emma Vich, Furia, el Conejo Alexis Quiroga y Coti Romero", mencionó el presentador de las noches de América.

Al parece, Juliana Scaglione está con muchas ganas de sumarse al certamen. Moria Casán, que podría ser jurado de la competencia, estuvo en Intrusos y dijo que la entrenadora de crossfit tiene mucho futuro en el medio. "Si es doble de riesgo es porque está preparada", opinó.

En su cuenta de Twitter, Furia reaccionó a los dichos de La One y escribió: "Si Moría. Estoy preparada para todo. Soy talentosa. Gracias a mi mamá y papá que eran artistas. Soy deportista. Y soy doble de riesgo. Actriz...que más? Puedo sorprenderte. Sos la one! Abrazo enorme".

La respuesta de Moria no se hizo esperar. La diva alentó a la ex GH. "Que bueno que podes seguir demostrando tu capacidad para estar en los medios. Suelta y sin encierro, con libertad, y que puedas continuar con plenitud lo que anheles", expresó la estrella de la TV.