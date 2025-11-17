Mauro Icardi empieza a despedirse de sus hijas y la expectativa por una reunión clave en la Justicia

Mauro Icardi se encuentra acompañando de cerca a su novia la China Suárez y también disfruta del reencuentro con sus dos hijas en la Argentina tras más de cuatro meses sin verlas.
El futbolista Mauro Icardi debe regresar a Turquía y este martes se dará un cónclave fundamental con la defensa de Wanda Nara en la Justicia.
Lo cierto es que el futbolista comienza a despedirse de sus hijas antes de regresar a Turquía para reincorporarse a los entrenamientos del Galatasaray y también a horas de una reunión clave en medio del conflicto judicial con su ex, Wanda Nara.
Angie Balbiani contó en el ciclo Puro Show (El Trece) que el próximo martes 18 de noviembre habrá una reunión muy importante con la Justicia para resolver temas claves de las niñas.
"En principio se iban a quedar hasta el día de hoy (lunes 17) pero se van a quedar hasta el 18 de noviembre. Las chicas están contentas de estar con su papá", precisó la panelista.
“Había un tema por el colegio pero desde la Justicia entendieron que ante la debilidad en la comunicación que hay entre los padres y las chicas y su papá, les parecía que esto era una excepción que valía la pena", agregó.
"Había un ensayo para un acto que va a haber en el colegio el 26 de noviembre y Mauro habló en el colegio y preguntó si podían ir las chicas sin estar escolarizadas y le dijeron que no porque eso se hace cuando van al colegio. Se les preguntó si querían ir y la mayor contestó que no, que no le importaba y que van a haber más ensayos antes del acto. Otra de las chicas tenía psicólogo y lo hizo de forma virtual", detalló Balbiani sobre cómo fueron los días de las niñas con su papá en el país y la organización de las actividades.
En ese sentido, contó que las menores se contactan cuando quieren con Wanda durante el tiempo que están con el papá: "Diaramente se comunican con su madre a través de videollamadas. Lo gestionan ellas con su teléfono y lo hacen".
Y sobre la reunión en la Justicia entre las partes de este martes, adelantó qué temas se tratarán: "Wanda cambió sus abogados, van a tratar temas de la cuota alimentaria. La que está impaga es la provisoria que es por un tiempo y tienen que pactar. Mañana se juntan los abogados con el juez, también lo que quieren conciliar es el tema de las vacaciones y las fiestas".
En el ciclo Infama (América Tv) se reveló qué estaría planeando Mauro Icardi pensado para generar ruido mediático e incomodidad directa en su ex, Wanda Nara.
Tras la información que se conoció en el programa de que Wanda nunca habría estado en los planes de Netflix para hacer la serie de su vida, Marcela Tauro contó también un particular dato con respecto al futbolista del Galatasaray.
"Hablando de eso me dijeron que Icardi estos días que estuvo con las niñas habría firmado algún documental familiar con todo, la China y las niñas. Supuestamente es casero pero con muchos técnicos de buen nivel", indicó la conductora.
Y agregó: "Me dijeron que habría la posibilidad de que estaría haciendo la vida de él o la de la China. Me dijeron que se viene la venganza con un documental que le estaría dando a la otra parte la estocada final. Él tiene muchas ganas de hablar".