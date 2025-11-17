Mauro Icardi empieza a despedirse de sus hijas y la expectativa por una reunión clave en la Justicia

“Había un tema por el colegio pero desde la Justicia entendieron que ante la debilidad en la comunicación que hay entre los padres y las chicas y su papá, les parecía que esto era una excepción que valía la pena", agregó.

"Había un ensayo para un acto que va a haber en el colegio el 26 de noviembre y Mauro habló en el colegio y preguntó si podían ir las chicas sin estar escolarizadas y le dijeron que no porque eso se hace cuando van al colegio. Se les preguntó si querían ir y la mayor contestó que no, que no le importaba y que van a haber más ensayos antes del acto. Otra de las chicas tenía psicólogo y lo hizo de forma virtual", detalló Balbiani sobre cómo fueron los días de las niñas con su papá en el país y la organización de las actividades.

En ese sentido, contó que las menores se contactan cuando quieren con Wanda durante el tiempo que están con el papá: "Diaramente se comunican con su madre a través de videollamadas. Lo gestionan ellas con su teléfono y lo hacen".

Y sobre la reunión en la Justicia entre las partes de este martes, adelantó qué temas se tratarán: "Wanda cambió sus abogados, van a tratar temas de la cuota alimentaria. La que está impaga es la provisoria que es por un tiempo y tienen que pactar. Mañana se juntan los abogados con el juez, también lo que quieren conciliar es el tema de las vacaciones y las fiestas".

El plan de Mauro Icardi para destruir por completo a Wanda Nara

En el ciclo Infama (América Tv) se reveló qué estaría planeando Mauro Icardi pensado para generar ruido mediático e incomodidad directa en su ex, Wanda Nara.

Tras la información que se conoció en el programa de que Wanda nunca habría estado en los planes de Netflix para hacer la serie de su vida, Marcela Tauro contó también un particular dato con respecto al futbolista del Galatasaray.

"Hablando de eso me dijeron que Icardi estos días que estuvo con las niñas habría firmado algún documental familiar con todo, la China y las niñas. Supuestamente es casero pero con muchos técnicos de buen nivel", indicó la conductora.

Y agregó: "Me dijeron que habría la posibilidad de que estaría haciendo la vida de él o la de la China. Me dijeron que se viene la venganza con un documental que le estaría dando a la otra parte la estocada final. Él tiene muchas ganas de hablar".