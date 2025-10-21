Pampita y su escandalosa frase contra la China Suárez sobre su vida en Turquía: "Cambian a los chicos de cole y..."

Y luego amplió sobre los momentos de diversión con la cantante tropical: "Hicimos pizzas alguna vez, karaoke. Canté la canción de Pimpinela con Karina, las dos juntas".

A lo que Pampita lanzó una polémica frase que estaría dirigido indirectamente a la China: "Sí chicas, a mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole...", sin profundizar más.

Cabe destacar que estos dichos de Pampita se dan en medio del conflicto público de la China Suárez con Benjamín Vicuña por los viajes de sus dos hijos a Turquía y el tema escalorización en ese país, por lo que la modelo salió a bancar al chileno tras aquel fuerte posteo de la actriz cuestionándolo como padre.

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso. Siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre", expresó Pampita en Sálvese quien pueda (América TV) apoyando a su ex tras aquel terrible posteo de la China.

Pampita contó qué pasó con la China Suárez para no la siga más en redes

Pampita habló con el programa Intrusos (América Tv) al ser consultada por la acción virtual de la China Suárez que la dejó de seguir en su cuenta de Instagram.

"No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo", dejó en claro la modelo y conductora.

Y agregó en ese sentido que siempre trata de mantener la paz en la familia y evitar todo tipo de inconvenientes entre las partes:"Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará".



Consultada sobre si esa determinación de la China pudo tener como foco de conflicto su contrato como cara de una importante marca de perfume, Pampita fue terminante:"No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte".

"No tengo ni idea pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien", señaló Pampita sobre la polémica actitud de la actriz en las redes.