Así es la lujosa casa que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están construyendo en San Isidro: spa, cava y máxima privacidad

El sótano, por su parte, será el rincón más exclusivo de la casa. Allí se instalará un spa completo con sauna seco y húmedo, ducha especial, camilla de masajes y un área destinada al entrenamiento físico. Como toque final de distinción, se sumará una cava de vinos, que aportará elegancia y sofisticación al hogar.

Embed

Cuándo se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tras la celebrada reconciliación de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul fue inevitable que tanto los fans de la cantante como los del futbolista comenzasen a especular sobre si se casarían y cuándo sería. La noticia generó un verdadero revuelo en redes sociales y abrió un sinfín de rumores sobre el futuro de la pareja.

Lo cierto es que con el desembarco él en el Inter Miami, la parejita estableció su residencia en el país del norte, aunque se sabe que están construyéndose una mansión en la zona norte del Gran Buenos Aires, ya que su estilo de vida incluye constantes viajes de un continente al otro. De esa manera, mantienen dos bases de operaciones que les permiten moverse con comodidad.

Así las cosas, mientras la propia Tini confirmó ante sus fanáticos en uno de sus recitales del tour Futttura que el casamiento es inminente, la realidad es que son muchas las fechas que circularon. Desde el 18 de diciembre de este año hasta que en realidad la unión matrimonial en realidad sería en diciembre pero de 2026. La incertidumbre sobre el día exacto se convirtió en tema de conversación entre seguidores y medios.

En este contexto, según aseguró la revista Para Tí basándose en una fuente cercana al entorno de la parejita, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul efectivamente se casarán antes de fin de año. Pero cuándo, porque no le quedan muchas semanas a este 2025, y mientras el futbolista se mantiene ocupado con sus compromisos deportivos a Tini le pasa lo mismo con su Futttura Tour que es una completo éxito. Según este medio, será el próximo 5 de diciembre el día que pasen por el registro civil y se conviertan en marido y mujer legalmente.

Así, luego de una historia de amor que comenzó hace más de tres años, la cantante y el integrante de la Scaloneta darán comienzo a una nueva etapa en su relación. Sin embargo, todos los preparativos se mantienen bajo estricta reserva, ya que desean que sea un acontecimiento íntimo y compartido únicamente con su círculo más cercano.

En tanto, la gran fiesta quedará para más adelante, quizás para diciembre de 2026, cuando los compromisos laborales de ambos les permitan distenderse y reunir a todos sus amigos y familiares. La idea es que ese evento sea mucho más grande y con invitados de todas partes.

Para comprobar si esta versión está en lo cierto, sólo resta esperar apenas 27 días y seguramente una vez concretado el casamiento civil la cantante y el futbolista se lo contarán a sus seguidores, tal como suelen hacer con sus anuncios a través de sus respectivas redes sociales.