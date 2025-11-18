Apareció un video de la China Suarez que podría arruinar todo con Mauro Icardi

En las redes sociales se hizo viral un compilado con entrevistas de La China en distintos momentos de su vida y llama la atención que muchas de las cosas que hoy dice de Mauro también las dijo de otros hombres en su vida.

Embed

¿Se conoció un video que compromete a Mauro Icardi?

Este lunes se vio al aire en El Trece la entrevista de Moria Casán a La China Suárez para su programa La mañana con Moria. En el mano a mano, la actriz habló de su vínculo con Mauro Icardi, con quien pronto cumplirá un año desde que oficializaron su historia de amor.

Durante la charla, La China se refirió al encuentro en París, la ciudad donde todo comenzó. La actriz remarcó que Mauro siempre le aseguró que con Wanda Nara estaban separados. "Cuando nos empezamos a chatear él estaba en París pero separado, que eso es lo que no se sabía públicamente", afirmó en la conversación con La One.

En X, el periodista Ángel de Brito reflotó un archivo de LAM con un informe del Wandagate, en el cual mostraron un descargo del jugador del Galatasaray asegurando que jamás estuvo distanciado de Wanda. "Los mentirosos se olvidan de sus mentiras", expresó, filoso, el conductor de LAM, dueño de las noches de América.