A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
explosivo

Apareció un video de la China Suarez que podría arruinar todo con Mauro Icardi

Se conoció un material que tiene a La China Suárez como protagonista y no la deja muy bien parada.

18 nov 2025, 18:02
Apareció un video de la China Suarez que podría arruinar todo con Mauro Icardi
Apareció un video de la China Suarez que podría arruinar todo con Mauro Icardi

Apareció un video de la China Suarez que podría arruinar todo con Mauro Icardi

En los últimos días, La China Suárez dio una serie de notas para promocionar su última serie, Hija del fuego: la venganza de la bastarda.

La actriz estuvo en Otro día perfecto, el ciclo de Mario Pergolini, y en La Mañana con Moria, el programa matutino de Moria Casán. En ambas oportunidades fue acompañada por su pareja, Mauro Icardi.

Leé también

La terminante opinión de Pampita sobre la entrevista de la China Suárez y sus dichos contra Benjamín Vicuña

La terminante opinión de Pampita sobre la entrevista de la China Suárez y sus dichos contra Benjamín Vicuña

Aunque evitó hablar de cuestiones personales, La China dejó algunas definiciones sobre su vínculo con el jugador del Galatasaray.

"Lo que me pasó con Mauro fue algo que yo no lo pude como explicar", "Fue una conexión muy fuerte", "Juro que yo no quería saber nada. Él estaba separado", fueron algunas de las frases que dejó la actriz.

En las redes sociales se hizo viral un compilado con entrevistas de La China en distintos momentos de su vida y llama la atención que muchas de las cosas que hoy dice de Mauro también las dijo de otros hombres en su vida.

Embed

¿Se conoció un video que compromete a Mauro Icardi?

Este lunes se vio al aire en El Trece la entrevista de Moria Casán a La China Suárez para su programa La mañana con Moria. En el mano a mano, la actriz habló de su vínculo con Mauro Icardi, con quien pronto cumplirá un año desde que oficializaron su historia de amor.

Durante la charla, La China se refirió al encuentro en París, la ciudad donde todo comenzó. La actriz remarcó que Mauro siempre le aseguró que con Wanda Nara estaban separados. "Cuando nos empezamos a chatear él estaba en París pero separado, que eso es lo que no se sabía públicamente", afirmó en la conversación con La One.

En X, el periodista Ángel de Brito reflotó un archivo de LAM con un informe del Wandagate, en el cual mostraron un descargo del jugador del Galatasaray asegurando que jamás estuvo distanciado de Wanda. "Los mentirosos se olvidan de sus mentiras", expresó, filoso, el conductor de LAM, dueño de las noches de América.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
China Suárez Mauro Icardi

Lo más visto