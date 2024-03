La terminante razón por la que Indiana Cubero fue sacada del mismo colegio de sus hermanas

Indiana comenzó las clases en 2024 en otro colegio y sus otras dos hermanas van a otro. Esto se debe a que Indi ahora vive con su papá, Fabián Cubero.

indiana.jpg

“La cambiaron porque ahora vive con Fabián”, aseguró Guido Záffora sobre el motivo por el que se decidió el cambio de colegio para la adolescente.

Además, el panelista reveló que el ex futbolista, junto a su abogado, estaría viendo la posibilidad de que Indiana tenga otra obra social.

Cabe recordar que la modelo está esperando su primer hijo varón con el piloto de carreras Manu Urcera, con quien se casó en diciembre de 2023.

Según trascendió, la relación de Indiana con Manu no sería la mejor y eso derivó en que la adolescente decidiera irse a vivir con su padre, Mica Viciconte y el pequeño Luca.

nicole neumann indiana cubero.jpg

La contundente reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron si cree que Manu Urcera maltrató a Indiana Cubero

en una nota con Intrusos, América Tv, Mica Viciconte apuntó a Manu Urcera. La panelista de Ariel en su salsa opinó sobre la versión que indicaría que el piloto de TC y novio de Nicole Neumann habría maltratado a Indiana.

Según esa versión, el corredor habría pronunciado de forma violenta al referirse a la joven, en medio del revuelo por su decisión de irse a vivir con su padre.

"¿Fabián está tranquilo con la otra parte, con Manu Urcera?", le preguntó el cronista del programa de Flor de la V. "No tengo idea, pero acá los únicos responsables son el padre y la madre", contestó la ex Combate.

"¿Acá hubo un caso de maltrato contra Indiana?", puntualizó el notero. "No tengo idea, no me voy a meter en eso", advirtió, aunque luego le tiró la pelota a Manu Urcera.

La panelista de Telefe dijo que el corredor tiene que defenderse si lo que están diciendo que dijo nunca ocurrió. "Es algo que tiene que decir él, él tiene salir a aclarar la situación. Es muy simple. 'No, no dije nada' o 'sí, yo dije'", cerró.