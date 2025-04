La terminante reacción de Georgina Barbarossa ante la posibilidad de reemplazar a Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

“Ya hablé y dije todo lo que tenía que decir en mi programa. Habló Lizy y va a seguir en La Peña de Morfi. Nunca en la vida nadie me llamó para que reemplace a nadie porque ella va a seguir al frente“, aseguró en Intrusos (América).

“Y en caso de que en un futuro Lizy por X motivo no continúe... ¿te gustaría?“, insistió la cronista en la nota. Sin embargo, la actriz se plantó firme y remarcó: ”No, no, no, en ningún caso de ningún futuro. No, chicos, no. La Peña de Morfi es de Lizy y Leuco, ya está. Y Lizy va a seguir al frente de su programa".

“Me parece que ahora se tiene que expedir la Justicia y demostrar todo lo que dijo. Lizy tiene su abogado para su defensa y ya está. Ahora hay que pedir Justicia. Por supuesto que le creo a Lizy, pero bueno, no sé. Si hay casos de chicos y de menores, obviamente que no voy a estar a favor de nadie”, finalizó.

El testimonio que complica a Lizy Tagliani tras las denuncias de Viviana Canosa: "Escuché decirle..."

En los últimos días, Viviana Canosa explotó en su programa contra Lizy Tagliani, con quien en el pasado supo tener una estrecha amistad.

"Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", expresó la figura de El Trece.

El lunes, en Viviana en vivo, la conductora fue por más y volvió a apuntar contra Lizy, al vincular el nombre de la capocómica con el de Marcelo Corazza, acusado por presunta corrupción de menores.

"Todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", advirtió.

Este martes en Intrusos compartieron al aire el testimonio de Daniel, el ex chofer de Viviana Canosa.

El hombre avaló la acusación de la conductora contra Lizy. "A Viviana le faltaba plata de la cartera", afirmó en el programa de América TV.

Daniel recordó que Viviana llegó a enfrenar a Lizy. "Yo escucho el comentario 'pará de hacer las cosas que estás haciendo'", señaló.

En caso de ser llamado por la Justicia, la palabra del ex chofer de Canosa podría ser clave.