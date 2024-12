La Tora contó el particular cruce que tuvo con Delfina tras su salida de Gran Hermano: "Llorando"

“Ayer me la crucé a Delfina. Me dio una ternura….me vio y empezó a pucherear y se largó a llorar. Me decía, ¿sos real? Y me tocaba”, contó Lucila en el streaming de DGO.

En ese contexto, la conductora comentó que le sugirió mostrar ese costado más sensible hacia el público dado que la podría ayudar a conectar desde ese lado.

"Pobre... ¿pero no sabía dónde se metía?", retrucó su compañero Diego Poggi desconcertado por la actitud de la primera eliminada del reality.

delfina de lellis_primera eliminada.jpg

Laura Ubfal fue letal con Delfina De Lellis por sus repudiables dichos en Gran Hermano 2024: "Sos..."

Este martes, en el debate de Gran Hermano 2024 (Telefe), la analista Laura Ubfal liquidó a la primera eliminada del reality Delfina De Lellis. "Sos re tonta. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying", disparó la periodista.

La joven jugadora se fue de la casa más famosa del país el último lunes al sacar el 58,9 por ciento de los votos. Ahora, los panelistas analizaron su salida y Ubfal cuestionó sus polémicas actitudes dentro del reality.

"Entraste diciendo que 'las modelos no somos tontas' y mostraste que sos re tonta porque no conocés Gran Hermano. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying y queriendo ser una villana para la que no te da la altura. Entonces, por qué hiciste eso. ¿No conocía el juego?", comenzó diciendo la rubia.

"Sí, lo conocía. También hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije pero sinceramente no me acuerdo haberlas dicho. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás. Así que quiero pedir perdón. Yo no soy así", le respondió De Lellis.

Luego, Marina Calabró coincidió con una observación que hizo el conductor Santiago del Moro. "También me llamó la atención que esos dichos vengan de una persona tan joven, y me llama la atención hoy que digas 'capaz no tuve filtro'. Y no se trata de tener filtro, se trata de que eso no esté en tu esencia, de que lo 'desinternalices', si es que cabe la expresión".