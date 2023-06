La Tora reveló cómo fue la primera noche de amor con Nacho al salir de la casa de Gran Hermano 2022

Ahora, en el programa de stream Fuera de joda, los jóvenes revelaron como fue el reencuentro después de Nacho saliera del reality. Cabe recordar que él fue subcampeón de Gran Hermano 2022.

"Yo pedí por favor. Hablé con el psicólogo, hablé con todos porque Primo (Marcos Ginocchio), Nacho y Juli (Poggio) todavía no podían ver a nadie. Y yo, al haber estado en la casa, hablo con Juan (el psicólogo) y le dije 'por favor dejame ver a Nacho'. Yo no quería hacer otra cosa que verlo a Nacho, yo solamente lo quería ver a él", reveló La Tora.

"Realmente lo quería ver, quería saber de él, cómo estaba y demás... Bueno, me autoriza el psicólogo a ir con una de las productoras y me dice 'Lu, acordate de no dar información del afuera. Si tenés un celular, no se lo des. Ayer Juli, Marcos y Nacho no durmieron nada y tienen que descansar porque mañana tienen notas. No le des tanta información del afuera'", detalló.

"Ese día estuvimos hablando de cómo estábamos y de las cosas del afuera y después... Nada", agregó. "No cuenta nada al final, qué me importa lo que hablaron, quiero saber cómo fue", intervino otra de las ex participantes de Gran Hermano, Daniela Celis.

"Estuvo re bien, fue muy lindo", deslizó Nacho. Acto seguido, 'Disney' le preguntó a la pareja: "¿Hicieron el amor o cog...?". "El amor... Lo hicimos toda la noche. De 2 a 5 de la mañana", confesó La Tora.

Nacho Castañares confesó el mensaje privado a María Becerra que lo avergonzó durante años: "No lo sabe nadie"

Hace unos días, Nacho Castañares saludó de una manera muy especial desde las redes a la Tora Lucila Villar en el día de su cumpleaños número 29.

En Fuera de joda, el ciclo de streaming que tiene justamente con la Tora, Julieta Poggio y Daniela Celis, Nacho hizo una revelación inesperada vinculado a otra famosa.

"¿No les pasó cuando entraron a la casa de acordarse que quizás estaban en el chat de algún famoso tirándole onda?", planteó la Tora a sus ex compañeros de Gran Hermano 2022.

Y ahí Nacho comentó su particular historia del pasado: "Me da mucha cosa contar esto porque no lo sabe nadie, lo borré cuando lo vi".

"En 2016 o 2017 fue, no me acuerdo por qué, le había respondido una historia a María Becerra. Y le puse algo de sos hermosa", recordó el joven.

Y relató el encuentro que tuvo hace poco con la cantante en un evento donde se sacó una foto con ella y cuál fue su reacción al recordar esa historia que le había comentado.

"Hace poco que nos invitaron a la avant premiere de una película a la que también había ido María. Subí una historia con ella re buena onda, pero cuando subí la historia, la menciono, entro al chat y me doy cuenta que había un mensaje mío que le decía 'Sos hermosa'. Ni me acordoba, y agarré y lo borré a la mier...", reconoció entre risas.