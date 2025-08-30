Tras confirmar que espera un hijo de su ex, Juana Repetto confesó si volvió con Sebastián Graviotto

En tanto, sobre una posible reconciliación con Graviotto, Repetto fue clara. “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte cuidé a Belisario yo sola, muy contenta”, explicó descartando así una recomposición familiar con su ex.
Horas antes, Graviotto había hablado con Andrea Taboada en Intrusos sobre la llegada de este nuevo hijo, con una postura similar. “Se agranda la familia. Se viene el cuarto. No tengo mucho más para decir... la invité a cenar un día y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece. Como pareja estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”, hizo saber a través de un mensaje de texto vía WhatsApp.
Juana Repetto y Sebastián Graviotto - captura LAM audio
Tras el sorpresivo anuncio de Juana Repetto ¡se filtró el sexo del bebé que espera!
El mundo de la farándula porteña volvió a sorprender este viernes cuando Juana Repetto anunció a través de sus redes sociales que está embarazada por tercera vez. La noticia causó impacto ya que la actriz se separó de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario, hace apenas cinco meses.
Como era de esperar, el anuncio generó especulaciones en torno a la identidad del padre del bebé. Entre las hipótesis, se mencionaba la posibilidad de una fertilización asistida, tal como hizo con su primer hijo, Toribio; el inicio de una nueva relación sentimental; o incluso una reconciliación con su exmarido.
El misterio comenzó a aclararse rápidamente. En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias reveló que Repetto atraviesa el tercer mes de embarazo y que espera otro varón. Pero la verdadera sorpresa fue la confirmación de que el padre del bebé es Sebastián Graviotto.
“Juana está embarazada de Sebastián Graviotto. Parece que él estaba mal porque la temporada de invierno no fue buena, ya que trabaja como instructor. En una de las visitas a Juana renace el amor y queda embarazada”, explicó la periodista dejando abierta la incógnita sobre una posible vuelta de la pareja.
En tanto, tras las declaraciones tanto de Sebastián de como de Juana a Intrusos y LAM queda claro que al menos por ahora no hay intención alguna de recomponer la familia, a pesar de mantener un vínculo afectuoso y de compañerismo. Así las cosas, por el momento la idea de Repetto y Graviotto es criar en forma conjunta al nuevo integrante aunque en casas separadas.
juana repetto sebastian graviotto 2