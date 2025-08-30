A24.com

Tras confirmar que espera un hijo de su ex, Juana Repetto confesó si volvió con Sebastián Graviotto

Juana Repetto habló en LAM después de confirmar su tercer embarazo y fue tajante al referirse a la relación con Sebastián Graviotto, su ex pareja y padre del bebé que espera.

30 ago 2025, 11:12
Este viernes por la mañana, Juana Repetto tiró una verdadera bomba al anunciar a través de sus redes sociales que está esperando su tercer hijos, a sólo cinco meses de haberse separado de su marido, Sebastián Graviotto, y padre del pequeño Belisario.

Claro que la novedad causó más impacto todavía cuando Fernanda Iglesias confirmó en Puro Show (El Trece) que, separados y todo, el instructor de snowboard es el padre del varoncito que viene en camino.

Así las cosas, por la noche la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto habló con LAM (América TV) donde, además de compartir cómo se siente ante esta situación claramente no planificada en una audio que le envió a Pepe Ochoa, reveló si este nuevo hijo hizo que se recomponga el matrimonio.

“¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, ‘one shot’”, deslizó Juana en su intento de explicar cómo se dieron las cosas.

En tanto, sobre una posible reconciliación con Graviotto, Repetto fue clara. “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte cuidé a Belisario yo sola, muy contenta”, explicó descartando así una recomposición familiar con su ex.

Horas antes, Graviotto había hablado con Andrea Taboada en Intrusos sobre la llegada de este nuevo hijo, con una postura similar. “Se agranda la familia. Se viene el cuarto. No tengo mucho más para decir... la invité a cenar un día y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece. Como pareja estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo, hizo saber a través de un mensaje de texto vía WhatsApp.

Tras el sorpresivo anuncio de Juana Repetto ¡se filtró el sexo del bebé que espera!

El mundo de la farándula porteña volvió a sorprender este viernes cuando Juana Repetto anunció a través de sus redes sociales que está embarazada por tercera vez. La noticia causó impacto ya que la actriz se separó de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario, hace apenas cinco meses.

Como era de esperar, el anuncio generó especulaciones en torno a la identidad del padre del bebé. Entre las hipótesis, se mencionaba la posibilidad de una fertilización asistida, tal como hizo con su primer hijo, Toribio; el inicio de una nueva relación sentimental; o incluso una reconciliación con su exmarido.

El misterio comenzó a aclararse rápidamente. En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias reveló que Repetto atraviesa el tercer mes de embarazo y que espera otro varón. Pero la verdadera sorpresa fue la confirmación de que el padre del bebé es Sebastián Graviotto.

“Juana está embarazada de Sebastián Graviotto. Parece que él estaba mal porque la temporada de invierno no fue buena, ya que trabaja como instructor. En una de las visitas a Juana renace el amor y queda embarazada”, explicó la periodista dejando abierta la incógnita sobre una posible vuelta de la pareja.

En tanto, tras las declaraciones tanto de Sebastián de como de Juana a Intrusos y LAM queda claro que al menos por ahora no hay intención alguna de recomponer la familia, a pesar de mantener un vínculo afectuoso y de compañerismo. Así las cosas, por el momento la idea de Repetto y Graviotto es criar en forma conjunta al nuevo integrante aunque en casas separadas.

