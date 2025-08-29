La firme sugerencia de Sabrina Rojas a Wanda Nara tras ser acusada de tener trolls contra la China Suárez

Sabrina Rojas dio su picante y firme opinión al aire después de que se vio un informe en Pasó en América del supuesto ejército de trolls que tendría Wanda Nara para atacar las publicaciones en las redes de la China Suárez, novia de Mauro Icardi.
La conductora de Pasó en América, Sabrina Rojas, reflexionó contundente ante los trascendidos de que Wanda Nara estaría detrás de un numeroso grupo de trolls contra la China Suárez.
Sabrina Rojas dio su picante y firme opinión al aire después de que se vio un informe en Pasó en América del supuesto ejército de trolls que tendría Wanda Nara para atacar las publicaciones en las redes de la China Suárez, novia de Mauro Icardi.
En las últimas horas circuló que la mediática contaría con un numeroso grupo de personas que estaría atento a las acciones en redes de la actiz para allí actuar con comentarios en su contra.
Ante esta versión que deslizó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), Sabrina Rojas dio su tajante opinión del constante escándalo que rodea a Wanda y la China.
"Es de película. ¿En qué momento esta mujer conecta con la realidad? ¡Nunca!", cuestionó la conductora a Wanda Nara. Y Natalie Weber opió: "¿No está tan ocupada laburando? ¿Qué te importa lo que sube la China? Están obsesionados".
"¡Están re locos!", exclamó Rojas. Ahí la panelista agregó: "Me parece re grave. Estamos hablando de una mina que en teoría vivió violencia de género, que no le pasan la cuota alimentaria, ¿y la mina está pendiente de que le comenten una zorra a una foto de la China?".
Sabrina Rojas después apuntó: "Vayan al psicólogo, chicos. Ayuden con herramientas a esta gente a soltar un poco todo. No lo logro entender, escapa de mi normalidad. Eso te lleva una energía tene que ocuparte".
Días antes, la conductora cuestionó a Wanda Nara tras deslizar ante la prensa que la China estaría embaraza de Mauro Icardi en una supuesta conversación que tuvo el futbolista con su ex, algo que fue rápidamente desmentido por la actriz.
"Este informe lo que queriamos rescatar es que ella da de una manera muy conchu.., muy conchu.., la noticia de que están embarazados. Ella dice 'yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen' Pero el embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía, no? Sacados. Me pongo un poco serio y siempre pienso en los niños y lo único que pienso es en esas niñas que no pueden ver a su papá y que dentro de poco, si es verdad lo que dice Wanda, papá está teniendo otra hija, qué duro", comentó Rojas desde su programa.
Un troll de redes sociales es un usuario que publica comentarios provocadores, ofensivos o maliciosos con el fin de molestar, incitar la ira, o interrumpir deliberadamente las conversaciones en línea.
Su objetivo principal es generar una reacción emocional negativa en otros usuarios, a menudo sin un propósito más allá de la propia provocación.
El comportamiento del troll, conocido como trolling, puede incluir la polarización de discusiones, la difusión de noticias falsas, o el uso de sarcasmo para desacreditar a otros.
Un troll en redes sociales se usa deliberadamente para molestar, provocar y desviar la atención, publicando comentarios ofensivos, maliciosos o fuera de tema con el objetivo de generar reacciones emocionales fuertes en otros usuarios e interrumpir o boicotear una conversación.
Su accionar busca desestabilizar el ambiente online, crear conflicto o, en algunos casos, difundir narrativas falsas para influir en la opinión pública.