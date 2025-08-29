La firme sugerencia de Sabrina Rojas a Wanda Nara tras ser acusada de tener trolls contra la China Suárez

"¡Están re locos!", exclamó Rojas. Ahí la panelista agregó: "Me parece re grave. Estamos hablando de una mina que en teoría vivió violencia de género, que no le pasan la cuota alimentaria, ¿y la mina está pendiente de que le comenten una zorra a una foto de la China?".

Sabrina Rojas después apuntó: "Vayan al psicólogo, chicos. Ayuden con herramientas a esta gente a soltar un poco todo. No lo logro entender, escapa de mi normalidad. Eso te lleva una energía tene que ocuparte".

Días antes, la conductora cuestionó a Wanda Nara tras deslizar ante la prensa que la China estaría embaraza de Mauro Icardi en una supuesta conversación que tuvo el futbolista con su ex, algo que fue rápidamente desmentido por la actriz.

"Este informe lo que queriamos rescatar es que ella da de una manera muy conchu.., muy conchu.., la noticia de que están embarazados. Ella dice 'yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen' Pero el embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía, no? Sacados. Me pongo un poco serio y siempre pienso en los niños y lo único que pienso es en esas niñas que no pueden ver a su papá y que dentro de poco, si es verdad lo que dice Wanda, papá está teniendo otra hija, qué duro", comentó Rojas desde su programa.

Embed

A qué se refiere el término de "troll" en las redes sociales

Un troll de redes sociales es un usuario que publica comentarios provocadores, ofensivos o maliciosos con el fin de molestar, incitar la ira, o interrumpir deliberadamente las conversaciones en línea.

Su objetivo principal es generar una reacción emocional negativa en otros usuarios, a menudo sin un propósito más allá de la propia provocación.

El comportamiento del troll, conocido como trolling, puede incluir la polarización de discusiones, la difusión de noticias falsas, o el uso de sarcasmo para desacreditar a otros.

Un troll en redes sociales se usa deliberadamente para molestar, provocar y desviar la atención, publicando comentarios ofensivos, maliciosos o fuera de tema con el objetivo de generar reacciones emocionales fuertes en otros usuarios e interrumpir o boicotear una conversación.

Su accionar busca desestabilizar el ambiente online, crear conflicto o, en algunos casos, difundir narrativas falsas para influir en la opinión pública.