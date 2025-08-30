A24.com

El emotivo video que la China Suárez eligió para mostrar el reencuentro familiar con sus hijos en Turquía

La China Suárez compartió un breve video que resume los últimos días en Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi, luego del ansiado reencuentro familiar.

30 ago 2025, 18:48
El lunes pasado la China Suárez se reencontró con Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -de su vínculo con Benjamín Vicuña- luego de un par de semanas de distancia y de que los pequeños disfrutaran de tiempo con sus respectivos padres.

Los niños llegaron a Turquía junto a Marcela Riviero, la madre de Suárez, y su niñera, manteniendo la tranquilidad que caracteriza a los viajes familiares de la actriz. Durante su estadía, Suárez prefirió alejarse del foco mediático y disfrutar de momentos de intimidad con sus hijos y Mauro Icardi.

Sin embargo, este sábado 30 de agosto, la actriz decidió compartir un fragmento de su día a día familiar con sus seguidores. A través de un collage de imágenes y videos, mostró cómo los pequeños se divertían en actividades tanto con ella como con Mauro Icardi, quien recientemente se reincorporó al Galatasaray tras una larga lesión en su rodilla.

Eugenia acompañó el video con el título “Mis cositas lindas”, reflejando su estado de ánimo y la felicidad que le generaba volver a compartir tiempo con sus hijos y también con Icardi. La publicación también incluía dos emojis de corazón, uno de ellos atravesado por una flecha, un clásico símbolo de amor y afecto.

La romántica y particular frase que Mauro Icardi le dedicó a China Suárez

No es la primera vez que la China Suárez y Mauro Icardi muestran su relación en redes sociales. Desde Turquía, donde el futbolista milita en el Galatasaray, la pareja comparte regularmente gestos de cariño que llaman la atención de sus seguidores. Cada publicación, ya sea una foto o un comentario, genera comentarios y se convierte en tema de conversación entre los fans y usuarios de la plataforma.

Este jueves 28 de agosto, el futbolista realizó una publicación en blanco y negro que lo muestra junto a la actriz en un restaurante. En las imágenes, la pareja aparece abrazada y sonriendo, reflejando complicidad y cercanía. El delantero acompañó las fotos con una frase que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.

El posteo se viralizó rápidamente y, como suele suceder, los comentarios no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios interpretaron las imágenes como una muestra de amor sincera, la mayoría reaccionó con críticas contundentes.

Entre los mensajes se leyeron comentarios como: “Tremendo amarre”; “El destino pide que no lo metan”; “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”; “¿El destino eligió que arruinen familias?”; “Son re falsos”; y “El destino se les ríe en la cara”.

china suarez icardi 1

     

 

