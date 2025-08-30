El emotivo video que la China Suárez eligió para mostrar el reencuentro familiar con sus hijos en Turquía

Embed

La romántica y particular frase que Mauro Icardi le dedicó a China Suárez

No es la primera vez que la China Suárez y Mauro Icardi muestran su relación en redes sociales. Desde Turquía, donde el futbolista milita en el Galatasaray, la pareja comparte regularmente gestos de cariño que llaman la atención de sus seguidores. Cada publicación, ya sea una foto o un comentario, genera comentarios y se convierte en tema de conversación entre los fans y usuarios de la plataforma.

Este jueves 28 de agosto, el futbolista realizó una publicación en blanco y negro que lo muestra junto a la actriz en un restaurante. En las imágenes, la pareja aparece abrazada y sonriendo, reflejando complicidad y cercanía. El delantero acompañó las fotos con una frase que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.

El posteo se viralizó rápidamente y, como suele suceder, los comentarios no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios interpretaron las imágenes como una muestra de amor sincera, la mayoría reaccionó con críticas contundentes.

Entre los mensajes se leyeron comentarios como: “Tremendo amarre”; “El destino pide que no lo metan”; “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”; “¿El destino eligió que arruinen familias?”; “Son re falsos”; y “El destino se les ríe en la cara”.