A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
OOPS

La inesperada revelación de Marixa Balli sobre MasterChef y su futuro: "Tengo el cuerpo lleno de..."

Tras su reciente salida de LAM donde fue angelita durante varias temporadas, ahora Marixa Balli sorprendió con sus declaraciones sobre el reality de Telefe, canal del que se muestra cada vez más cerca. Aquí, todo lo que dijo.

30 ago 2025, 12:47
La inesperada revelación de Marixa Balli sobre MasterChef y su futuro: Tengo el cuerpo lleno de...
La inesperada revelación de Marixa Balli sobre MasterChef y su futuro: Tengo el cuerpo lleno de...

La inesperada revelación de Marixa Balli sobre MasterChef y su futuro: "Tengo el cuerpo lleno de..."

Después de su sorpresiva decisión de dejar su sillón de angelita en LAM a mediados de agosto, el exitoso programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV que la devolvió al medio tras varios años completamente alejada de él, parece ser que Marixa Balli tenía un as bajo la manga: mudarse a Telefe.

Lo cierto es que por estos días se supo que la morocha habría tenido una propuesta del canal de las pelotas para participar en la próxima edición de Masterchef Celebrity que nuevamente contará con la conducción de Wanda Nara y está previsto que comiencen las grabaciones a mediados del próximo mes de septiembre, por lo que es inminente.

Leé también

Marixa Balli reveló que está en pareja, aunque aclaró que no está enamorada: "No tengo ganas de..."

marixa balli revelo que esta en pareja, aunque aclaro que no esta enamorada: no tengo ganas de...

En este contexto, la creadora de La Cachaca participó este viernes en A la Barbarossa como panelista invitada, lo que incrementa las sospechas de su nuevo vínculo con la señal de Martínez, si bien por el momento se mantiene cauta en sus declaraciones.

Así, entrevistada por Los Profesionales de siempre (El Nueve) a la salida del magazine de Georgina Barbarossa con la conducción interina de Robertito Funes Ugarte debido a que la actriz está de viaje con Marley para participar de una de las emisiones de Por el mundo, Marixa Balli habló de la posibilidad de competir en el reality culinario del que ya se confirmó la participación de Luis Ventura, Evangelina Anderson y Maxi López, entre otros nombres.

Embed

“Todo es un desafío lindo, más cosas que no estás acostumbrada a hacer, como cocinar. Pero no sé, tendría que pasarlo, vivirlo y ver qué decido en ese momento”, deslizó precavida Balli sin negar ni confirmar su ingreso al concurso televisivo. Asimismo cuando la cronista señaló que las grabaciones estarían comenzando en dos semanas, la exangelita se mostró sorprendida. “¿Ah, ya? Estamos al horno con papás”, atinó a reaccionar sin dar señales concretas de si realmente fue convocada.

Fue allí que confió que “todavía no hubo ningún llamado", y contó cuál es su proyecto inmediato. "Estoy con lo de Marley para irme de viaje y por abrirme un local nuevo, concentrada en eso”, se justificó.

Finalmente, concluyó refiriéndose a su ida de LAM: “Es muy reciente mi salida, pero necesitaba un poco de cambio y estoy muy metida, tengo muchas preguntas en mi vida. Tengo el cuerpo lleno de preguntas y de a poquito estoy haciendo cambios”.

Marixa Balli y Robertito Funes en A la Barbarossa

Marixa Balli sorprendió confesando que está en pareja, pero no enamorada: "No tengo ganas de..."

En su reciente visita a La Noche de Mirtha (El Trece), Marixa Balli dejó varias confesiones sobre su presente sentimental. La bailarina y empresaria reveló que está en pareja, aunque aclaró que no atraviesa un estado de enamoramiento.

“Tuviste novios importantes, eh”, le comentó Mirtha Legrand con su estilo característico. A lo que la “Cachaca” respondió con una sonrisa: “De todo un poco. Yo lo pasé muy bien. La verdad es que tuve una vida súper divertida y linda”.

La charla tomó un tono más íntimo cuando Karina Iavícoli le preguntó: “¿Y ahora estás enamorada, Marixa?”. La artista fue tajante: “No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada. Estoy con alguien, bajo perfil, tranquila. No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien. No tengo ganas”.

Embed

Además, subrayó que su compañero conoce bien su postura: “Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea”.

Consultada sobre su visión del matrimonio, Balli recordó algunas experiencias pasadas: “Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a una le dije que sí y a los dos días me arrepentí. Pero no es algo que me atrape. Siento como que me cortan las alas. Tengo demasiada vida sola, y me gusta”.

Así las cosas, con estas declaraciones la exvedette dejó en claro que hoy prioriza su independencia y el disfrute de su vida personal, sin presiones ni ataduras.

marixa balli 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marixa Balli MasterChef Celebrity Telefe

Lo más visto