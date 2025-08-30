La inesperada revelación de Marixa Balli sobre MasterChef y su futuro: "Tengo el cuerpo lleno de..."

“Todo es un desafío lindo, más cosas que no estás acostumbrada a hacer, como cocinar. Pero no sé, tendría que pasarlo, vivirlo y ver qué decido en ese momento”, deslizó precavida Balli sin negar ni confirmar su ingreso al concurso televisivo. Asimismo cuando la cronista señaló que las grabaciones estarían comenzando en dos semanas, la exangelita se mostró sorprendida. “¿Ah, ya? Estamos al horno con papás”, atinó a reaccionar sin dar señales concretas de si realmente fue convocada.
Fue allí que confió que “todavía no hubo ningún llamado", y contó cuál es su proyecto inmediato. "Estoy con lo de Marley para irme de viaje y por abrirme un local nuevo, concentrada en eso”, se justificó.
Finalmente, concluyó refiriéndose a su ida de LAM: “Es muy reciente mi salida, pero necesitaba un poco de cambio y estoy muy metida, tengo muchas preguntas en mi vida. Tengo el cuerpo lleno de preguntas y de a poquito estoy haciendo cambios”.
Marixa Balli y Robertito Funes en A la Barbarossa
Marixa Balli sorprendió confesando que está en pareja, pero no enamorada: "No tengo ganas de..."
En su reciente visita a La Noche de Mirtha (El Trece), Marixa Balli dejó varias confesiones sobre su presente sentimental. La bailarina y empresaria reveló que está en pareja, aunque aclaró que no atraviesa un estado de enamoramiento.
“Tuviste novios importantes, eh”, le comentó Mirtha Legrand con su estilo característico. A lo que la “Cachaca” respondió con una sonrisa: “De todo un poco. Yo lo pasé muy bien. La verdad es que tuve una vida súper divertida y linda”.
La charla tomó un tono más íntimo cuando Karina Iavícoli le preguntó: “¿Y ahora estás enamorada, Marixa?”. La artista fue tajante: “No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada. Estoy con alguien, bajo perfil, tranquila. No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien. No tengo ganas”.
Además, subrayó que su compañero conoce bien su postura: “Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea”.
Consultada sobre su visión del matrimonio, Balli recordó algunas experiencias pasadas: “Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a una le dije que sí y a los dos días me arrepentí. Pero no es algo que me atrape. Siento como que me cortan las alas. Tengo demasiada vida sola, y me gusta”.
Así las cosas, con estas declaraciones la exvedette dejó en claro que hoy prioriza su independencia y el disfrute de su vida personal, sin presiones ni ataduras.