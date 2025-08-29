Gladys la Bomba Tucumana recordó a su novio Luciano a tres meses de su muerte: "Muy triste"

Y sobre la reciente muerte de Luciano Ojeda, Gladys reconoció: "Es un tema que todavía no estoy bien para hablar. Le pongo la mejor todo los días de mi vida. Lo dije siempre que estoy perdidamente enamorada de alguien hasta el último día de su vida. Es doblemente doloroso por eso".

"Sé que hay un montón de gente que pasa por una situación de duelo, que hay un tiempo que yo todavía no puedo hablar tranquila sin que me pase esto. Me viene todo a la mente y me gustaría que él estuviera acá", continuó la cantante a flor de piel.

Y cerró recordando a su manager y amiga, María de los Ángeles Trincavelli, quien falleció esta semana a causa de la misma enfermedad que tuvo su pareja: "Perdí también a mi mejor amiga y representante también por esta misma enfermedad maldita, que la empezaron juntos la enfermedad, son dos golpes juntos. Luciano era mi gran amor".

Gladys la Bomba Tucumana despidió a su representante con un triste posteo: "Te espera mi amor Luciano"

El miércoles la cantante de cumbia Gladys la Bomba Tucumana comunicó desde las redes sociales una pérdida muy cercana que la entristece luego de sufrir en mayo la muerte de su novio, Luciano Ojeda, a causa de una dura enfermedad.

Se trata de su representante y amiga María de los Ángeles Trincavelli, quien también era manager del cantante Daniel Agostini.

En sus historias de Instagram, la artista tropical compartió una foto junto a su manager y la despidió con un emotivo mensaje donde destacó el tiempo que pasaron juntas y la amistad que formaron a lo largo de estos años.

“¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte", comenzó Gladys su sentido mensaje acompañados de emojis de caras llorando y corazones rotos.

"Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos. Sos mi amigacha, como decías vos, no me diste respiro y te fuiste casi con mi amor", expresó conmovida.

Y cerró también recordando a su pareja, quien falleció el 24 de mayo: “Me dejaste rota, mi Mary, fuiste la mejor amiga y la 1 como representante. Te voy a extrañar muchísimo, viajes, risas, tristezas... volá alto, amiga que te espera mi amor Luciano, tu amigo también. Te amo Mary”.