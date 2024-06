La tremenda acusación de Mica Viciconte a Gastón Trezeguet tras la salida de Furia de Gran Hermano

Gastón Treeguet, Mica Viciconte y Nico Peralta - captura.jpg

Al tiempo que agregó filosa: “El que perdió la apuesta fuiste vos, no, mirame, estoy divina”, lo que generó que Gastón le retrucase si se considera "antifuria" y le consultó: "Quería saber cómo te sentis ahora con la salida de la protagonista de Gran Hermano”.

Fue allí que Mica aseguró firme: “Yo no soy fanática como vos. Yo me siento bien, me siento igual, no voy para un lado o para el otro, lo único que dije es que no avalo la violencia”, en clara referencia al apoyo de Gastón a la polémica jugadora.

“Me parece que entre todos los exparticipantes hicieron una buena jugada para sacar a Furia. Estuvo bien, pero a mí no me cambia nada que salga ella”, concluyó por último la popular influencer.

Virginia de Gran Hermano disparó contra Eliana Guercio tras acusar a los jugadores de enfermar a Furia

Este miércoles en A la Barbarossa, Virginia Demo apuntó fuerte contra Eliana Guercio, panelista de los debates de Gran Hermano, por su postura extrema a favor de Furia, recientemente eliminada del reality.

La humorista dijo que la mujer de Chiquito Romero cruzó los límites al afirmar que Juliana se enfermó por culpa de sus compañeros. "Me parece una barbaridad lo que hizo Eliana Guercio. Me parece terrible que una persona culpe a jugadors de enfermar a una jugadora".

"Me parece realmente grave. No puede decir que nosotros la enfermamos a Furia. Furia ya tenía este diagnóstico. Ella me dice en la casa que antes de entrar le habían dicho que existía la posibilidad de tener ese diagnóstico", agregó.

Además, Virginia recordó que Furia afirmó que sus problemas de salud estaban vinculados al conflicto por la comida en la casa. "Es una locura decir que se enfermó por no comer bien dos semanas. Y tampoco la dejamos sin comer", enfatizó.

Por último, la rubia fue tajante con su opinión sobre los dichos de Eliana Guercio. "Me parece muy mal que una persona que está en un panel, en TV abierta, en un canal importante, nos acuse de enfermar a una participante. Me parece terrible", sentenció.