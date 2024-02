La tremenda caída de Agostina en vivo cuando fue a recibir a Catalina en Gran Hermano 2023

Lejos de que el accidente le borre la sonrisa, Spinelli recibió con alegría a Cata, quien logró hasta que Furia y Agostina se abracen en el eufórico reencuentro.

Fuerte discusión y gritos entre Virginia y Emma en Gran Hermano: "Estás enfermo"

Virginia Demo y Emmanuel Vich mantuvieron una tensa discusión en Gran Hermano, Telefe, cuando el cordobés y Zoe Bogach estaban preparando medialunas caseras.

Virginia, que se encontraba cerca charlando con Manzana Farías, hizo una observación a la hora de prepararlas y esto desató la furia de Emma.

“Ay perdón... Les conviene poner un papelito porque si no transpira el vidrio y se moja la masa. Bueno, si quieren, si no, no me den pelota. Así es acá, gente. No me dan bola”, dijo Virginia a modo de sugerencia para sus compañeros.

Este comentario motivó una dura reacción de Emma: “Hablas al pedo. Pongan esto, saquen esto, hagan esto. ¡Vení a hacerlo vos, boluda!".

Y ahí Virginia le contestó ya más enojada y llorando: “Yo hice un comentario pel…. Te juro que tengo las pel… llenas. ¡Harta estoy! Ya me pudriste, porque yo te lo hago todo bien. Fue una bolu…”.

“¡Me rompiste las pelotas!. Y cuando a mí me rompen las pelotas, me rompen las pelotas. Entonces con vos no hablo más. ¿Ok? Pero no hablamos más en serio. No me busques”, añadió Virginia. “¿Para qué hacés comentarios bolu…? Vení a hacerlo vos”, le retrucó a los gritos Emma.

Y Virginia Demo cerró indignada: “Pero vos estás mal. Emma, di una sugerencia... ¡Ay, chupame un hue…! Vos estás enfermo. Ya está. Listo ¡Vos estás loco, chau!. ¡Vos estás loco! Yo voy a hacer lo que se me cante el o…. Yo voy a hacer lo que se me cante el oje…”.