La tremenda confesión de Benjamín Vicuña sobre la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

“Desde ya que somos la familia, con Rober, Carolina y hasta ahí puedo yo opinar. No me gusta hablar de las cosas de la gente. Ojalá, e insisto, les deseo lo mejor ,y que todo pueda ser una tema que no trascienda", continuó.

Además, aseguró que mantiene tenía un buen vínculo con el actual marido de la mamá de sus hijos y explicó: “Somos una familia, un equipo. Todas las personas que tienen familias ensambladas lo saben, funcionamos como un equipo entonces no me corresponde opinar y no está bueno”.

Por último, habló de las versiones que señalan un quiebre entre Pampita y Moritán, a partir del polémico discurso que dio Vicuña en los Premios Martín Fierro.

“Eso ya es vintage, no es real. Lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor a todo el mundo y ya esta", concluyó el actor que actualmente se encuentra en pareja con Anita Espasandín.

Embed

Ángel de Brito contó la verdad detrás de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

Roberto García Moritán y Pampita atraviesan una crisis que podría transformarse en la separación del año y este jueves Ángel de Brito confirmó en LAM (América) los motivos que llevaron a la pareja a esta difícil situación.

“El motivo de la separación, y muy de adentro, del entorno indiscutible, es que no hay terceros en discordia y que vienen viviendo un muy mal momento por nada en particular”, confirmó el conductor.

De esta forma, Ángel dejó atrás los rumores que hablaban de terceras en discordia, tal como también lo hizo el político en el comunicado que emitió en sus redes sociales.

“Es un desgaste que sorprendió a los dos, y que lleva mucho tiempo. Se empezaron a desconectar por lo laboral de uno y de otro, y esta crisis es por desencuentros que tuvieron”, continuó.

Y finalizó: “Obviamente son desencuentros que implican discusiones y quilombos como cualquier pareja. Con el historial de Pampita uno empieza con las infidelidades pero a nosotros no nos consta ninguna. Si vienen a los ponchazos hace bastante tiempo”.