La tremenda confesión sexual de Nazarena Vélez: "Gauchita"

La anécdota de Yanina derivó en una frase picante de Nazarena Vélez. "A mí me encanta que me digan que soy buena en la cama. Yo soy malísima. Muy básica", lanzó la actriz.

"¿Por qué decís que sos básica?", indagó Ángel de Brito. "Tengo algunas cositas que no me gustan", precisó la panelista. "¿Cómo qué...?", quiso saber Yanina. "El sexo oral no me gusta. No me gusta que me practiquen sexo oral", acotó Nazarena.

"¿Vos sí?", retrucó Marcela Feudale. "No te voy a decir que es mi especialidad, pero...", sentenció la actriz, con mucha picardía. "Gauchita", cerró el conductor.

Thiago, el hijo de 13 años de Nazarena Vélez, le robó el celular a su mamá y sorprendió a todos

Thiago Rodríguez es el hijo menor de Nazarena Vélez, que tiene con Fabián Rodríguez, que se suicidó hace 10 años. El adolescente sorprendió en las últimas horas, cuando le robó el celular a su mamá para grabar un video para TikTok.

Titi, como le dicen, mostró cómo cocinar unas pastas como a él le gustan, aunque la actriz no lo dejó solo y se mostró pegada al adolescente de 13 años.

“¿Qué hacen mis mamurretas?”, inicia el joven mirando a cámara imitando a su mamá y a la forma en la que llama a sus seguidoras. “Le agarré la cuenta a mamá y ahora vamos a hacer una anti receta”, dijo muy suelto.

Desde Córdoba, donde están haciendo temporada, Nazarena contó que Titi había pasado unos días con sus hermanos, por eso no aparecía en sus videos. El niño aprovechó el video para promocionar la obra de su mamá y el tema de su hermano Chyno Agostini con su papá.