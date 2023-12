La tremenda confesión de Soledad Solaro sobre el tipo hombre que desea para volverse a enamorar

“Ahora estoy soltera, pero hay que ver si algo pica por ahí”, afirmó Solaro. De todos modos, la modelo aclaró que no cree que alguien del entorno del piloto de TC pueda ser de su agrado. “Lo que pasa es que siento que Manu es chico y sus amigos más. Tiene que ser alguien más grande porque me gustan mayores”, advirtió.

“Igual, hay muchos que son chicos pero son maduros, como pasa con este Rusherking que salió con La China Suárez”, opinó Carmen Barbieri. “Convengamos que para los vínculos, es verdad que uno no necesita cierta edad. No es algo trascendental hoy por hoy. También rejuvenece salir con alguien más joven”, acotó la movilera.

Para sorpresa de todos en el panel, Solaro remató la charla con una fuerte confesión. "Me encantaría conocer un viudo. Quiero que sepan esto, otro día hablamos mejor del tema, pero eso quiero”, expresó. “Jamás escuché a nadie que diga eso”, fue la reacción de la conductora. "Ricardo Canaletti está por matar a su mujer con lo que acabas de decir", remató Majo Martino.

Embed

Se supo el incómodo motivo por el que Nicole Neumann no quiere ni ver a Soledad Solaro pero ¿la invitó a casamiento?

Se dispararon los celos y la bronca de Nicole Neumann con Soledad Solaro. La modelo puso entre ceja y ceja a su par luego del rumor que indica que tuvo algo con su novio, Manu Urcera.

“Acá hablamos de los celos que Nicole sentía por Soledad cada vez que la veía cerca de Urcera. Se decía que entre ellos había pasado algo hace años, pero acá nos centramos en los celos de Neumann”, revelaron en Socios del espectáculo. El Trece.

“Ellos hicieron juntos unas fotos en las Termas de Río Hondo, pegaron onda y a la siguiente carrera se encontraron en un hotel en el que él se hospedaba. Pasaron la noche juntos. Incluso se seguían en redes hasta que Manu empezó a salir con Nicole. No le metió los cuernos, fue algo anterior”, dijo sobre cuando Solaro cubría automovilismo.

Sin embargo, Solaron habló al respecto: “Fue gracioso. Están muy mal informados. Ella es mi amiga y tengo la mejor. Hice fotos con Manu, sí, y con otros pilotos. Podría haber sido él como cualquier otro”.

“Estoy invitada al casamiento, por eso me río. Es incómodo esto para mí porque yo trabajo con pilotos. Aunque no tenga nada que aclarar, yo igual la llamé a Nicole y charlamos, le pregunté si realmente tenía alguna duda, pero no había nada que hablar. Estoy libre de pecado”, cerró Soledad.