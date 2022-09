La tremenda frase de Gerardo Romano sobre el atentado a Cristina Kirchner

salida cristina kirchner telam.jpg Atentado a Cristina Kirchner, EN VIVO: el minuto a minuto del ataque a la vicepresidenta (Foto: Télam).

"Estaba viendo la tele y cuando apareció la imagen de esa pistola no lo podía creer. No tengo dudas de que (al agresor) se le trabó el arma, porque nadie va a ir a hacer un chiste así, lo hubieran cagado a trompadas. Si no hubiera pasado eso, Cristina estaría muerta", opinó el actor.

Desde su experiencia como ex custodio, Romano aseguró que la vicepresidenta debería haber tomado más recaudos ante la alarmante escaldada de violencia.

gerardo romano 1.jpg

"Aunque sea Cristina Fernández, le hubiera puesto un chirlo en el culo y le hubiera dicho: 'déjese de joder arriesgando la vida permanentemente'", sostuvo.

Romano remacó que fueron muchas las situaciones en las cuales estuvo expuesta. "Estuvo regalada todo el tiempo, porque también le podrían haber disparado desde un balcón o haber arrojado algo. Se arriesga mucho. Ella tiene una entrega mutua de amor, ¿quién puede provocar lo que provoca ella, esas muestras de lucha y entrega de la gente?", sentenció.

Diego Brancatelli fuerte contra Jonatan Viale por el atentado contra Cristina Kirchner

El periodista Jonatan Viale repudió el grave episodio que vivió la vicepresidenta en su casa de Recoleta y recibió un fuerte comentario vía Twitter de su colega y ex compañero en el ciclo Intratables, Diego Brancatelli.

"Repudio absoluto al atentado fallido contra CFK. Muy grave", expresó el conductor de LN+. A lo que Brancatelli le contestó: "Ustedes son parte de todo esto. Generan odio en la gente. A diario. Hay muchos que no está bien de la cabeza. Luego va y hace estas cosas".

image.png

Y remarcó categórico: "Tienen que parar la mano. *Ahh y suena feo “repudio el atentado fallido. Como Periodista deberías cuidar como decís las cosas".