La tremenda frase de Luca Martin sobre Facundo Moyano que encendió la polémica: "Tiene una muy buena nariz para..."

Pero el comentario no terminó ahí. Lejos de suavizar sus palabras, el panelista redobló la apuesta y remarcó: “¡Una muy buena nariz para los negocios y la política!”.

La frase generó repercusiones en el estudio por el doble sentido de sus palabras, que quedaron enmarcadas en el análisis sobre las distintas polémicas que rodean a Facundo Moyano.

Ante el comentario, Edith Hermida intentó bajarle el tono a la intervención de Luca y aclaró que se trataba de un chiste, en sintonía con lo que había señalado minutos antes Estefi Berardi.

Previamente, Berardi había cuestionado que Moyano expusiera públicamente detalles de la intimidad de Candela Arizaga. Además, se había referido a las declaraciones del sindicalista sobre su visita al programa de Moria Casán, donde aseguró que la conductora le había dicho que había llegado con una botella de whisky encima.

Así, la picante frase de Luca Martin se sumó al debate televisivo sobre el polémico episodio y las declaraciones que involucran a Moyano.

Cuál fue el gesto de Candela Arizaga con Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral

En las últimas horas, las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario elegido por Candela Arizaga para dar una señal sobre su relación con Facundo Moyano. A pocas horas de que la Justicia levantara la restricción perimetral que regía sobre ambos, tras el episodio que protagonizaron en la calle durante la madrugada del 4 de agosto pasado, la modelo sorprendió al compartir una foto junto al dirigente.

La publicación llegó después de que se conociera la decisión judicial y dejó un detalle que no pasó inadvertido. Tras permanecer juntos en Madrid durante las últimas semanas, pese a la restricción que estaba vigente en ese momento, ambos volvieron a mostrarse cerca en la Argentina.

En la selfie, que parece haber sido tomada por el propio Moyano, se ve parte del rostro del dirigente mientras Candela apoya su cara contra su cuello. Además de etiquetarlo directamente, la joven sumó un corazón blanco, un gesto que funcionó como una señal pública de acercamiento.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención de sus seguidores. Para musicalizar la imagen, eligió "Como si no importara", la canción de Duki y Emilia, que habla de un vínculo amoroso vivido con complicidad y al margen de las opiniones externas.

La modelo también compartió una segunda historia de Instagram con una frase que pareció completar el mensaje: "El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar".

Así, luego de la decisión judicial y en medio de las repercusiones por el episodio ocurrido en Belgrano, Candela Arizaga eligió las redes sociales para volver a mostrar su cercanía con Facundo Moyano y compartir una reflexión sobre el momento que atraviesa la pareja.