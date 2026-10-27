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Juli Poggio mandó al frente a sus compañeros de MasterChef por las fotos que envían al grupo de WhatsApp: "Me da cringe"

Julieta Poggio cuestionó la costumbre de sus compañeros de compartir determinadas fotos en el chat de WhatsApp y lanzó una picante teoría sobre sus intenciones.

27 oct 2026, 00:10
julieta poggio
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Este lunes, las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) fueron escenario de una confesión inesperada. Mientras los participantes se concentraban en sus preparaciones, Julieta Poggio puso sobre la mesa una cuestión que, al parecer, le genera bastante incomodidad: las fotos que algunos de sus compañeros comparten en el grupo de WhatsApp. Sin vueltas, la ex Gran Hermano los expuso y dejó en claro que no termina de entender la costumbre.

"Me da un poco un poquito de cringe", lanzó Juli desde su estación, antes de plantear la pregunta que desató el tema. "Hay que admitirlo. ¿Por qué mandan fotos del gimnasio?", expuso a sus compañeros Poggio.

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Lejos de quedarse ahí, la bailarina fue por más y compartió su teoría sobre las intenciones detrás de esas publicaciones. "Es raro, para mí quieren chamuyar algunos", siguió sin filtro. La sospecha quedó flotando en el aire y Luck Ra no tardó en salir a aclarar cuál es su propia estrategia cuando se trata de mostrar sus entrenamientos.

"¡Yo no mando fotos en el gimnasio! Yo no lo mando al grupo, yo lo subo a Instagram directo, a ver si alguien me da pelota", se excusó el cantante con una sinceridad que le sumó todavía más humor a la escena.

Pero Juli todavía tenía algo para decir. Aunque hizo una excepción con uno de sus compañeros, dejó en claro que no está dispuesta a encontrarse con un desfile de fotos fitness cada vez que abre el chat: "O sea, hasta Diego Ramos lo banco. Pero el resto... No tengo ganas de abrir el grupo y verlos a todos entrenando. Qué les pasa".

Así, entre bromas y confesiones, Poggio convirtió una costumbre aparentemente cotidiana del grupo en uno de los momentos más descontracturados del programa. Y dejó planteada una pregunta que muchos podrían hacerse al mirar sus propios chats: ¿las fotos del gimnasio son simplemente para compartir el entrenamiento o esconden alguna intención de conquista?

Cuál fue el provocador comentario de Wanda Nara en MasterChef que descolocó a Julieta Poggio

Durante una de las recorridas que Wanda Nara suele hacer por las distintas estaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora se acercó a Juli Poggio, que atravesaba ciertas dificultades mientras intentaba preparar una tortilla. Pero la cocina no fue el único tema de conversación: en medio de los inconvenientes con la receta, la participante también habló de su presente amoroso y explicó cómo funciona la relación abierta que mantiene con Fabrizio Maida.

En un intercambio relajado con Wanda, Juli se refirió a su vínculo de pareja y compartió su perspectiva sobre esta forma de relacionarse. "Estoy de novia hace dos años. Tengo muchos amigos gays y es más normal tener casamiento abierto", expresó, al contar cómo transita su relación.

La contestación de la conductora no pasó inadvertida y llegó con una cuota de ironía, en línea con su habitual estilo provocador. "Yo tuve un casamiento abierto, nada más que no me enteré. Se ve que se usa hace años eso", disparó Nara, en una frase que dejó abierta la incógnita sobre si hacía referencia a Maxi López o a Mauro Icardi.

Poggio, por su parte, amplió su explicación y reveló una de sus preferencias a la hora de salir. "Me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí" "O sea que él sabe que si salís, chapás", le respondió Nara. Ante la consulta, la bailarina aclaró que el acuerdo también contempla la libertad de su novio y fue contundente: "Él también".

La frase de Wanda despertó interrogantes sobre a quién estaba dirigido el comentario. Aunque no hubo una referencia explícita, las miradas apuntaron a Mauro Icardi, padre de Francesca e Isabella, con quien la conductora mantiene un prolongado conflicto mediático que se intensificó tras el episodio vinculado a la China Suárez.

     

 

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