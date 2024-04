La tremenda reacción de Bautista en Gran Hermano tras la filtración de una noticia que lo descolocó

Bautista Mascia, Coti Romero y el Chino - captura GH2023.jpg

“¡Qué hijo de puta! ¡La cagó! ¿Por qué?”, disparó Bauti claramente indignado tras enterarse del engaño y ruptura de la pareja. Al tiempo que agregó enojado y apoyando a Nicky: “Pluma, ¡no entendés nada! ¡Loco!”.

Cabe recordar que Nicki Nicole terminó su noviazgo con con Peso Pluma el 13 de febrero pasado luego de que el mexicano la engañase públicamente con otra mujer. Así como también vale mencionar que por esa fecha, tanto Florencia Regidor como Coti Romero, estaban afuera de la casa. ¿Será que alguna de ellas filtró la información del afuera que enfureció a Bautista? ¿Habrá algún tipo de sanción por ello?

Nicki Nicole confirmó su separación de Peso Pluma por un doloroso motivo

Después de varios rumores, el pasado 13 de febrero Nicki Nicole confirmó su separación de Peso Pluma y publicó un firme comunicado en sus historias de Instagram para sus fanáticos.

La cantante, por primera vez, reveló que su vínculo con el mexicano llegó a su final por su infidelidad: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

Nicki Nicole

Por último, Nicki reveló que se enteró del engaño de su ahora exnovio a través del video que recorrió las redes sociales: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Peso Pluma había quedado envuelto en un escándalo luego de ser visto con una mujer tras haber asistido al Super Bowl. Lo cierto es que el video no tardó en volverse viral y su pareja, la rosarina Nicki Nicole, reaccionó enseguida: eliminó todas las fotos con él de sus redes sociales.