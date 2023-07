La tremenda reacción de Camila Homs luego de los rumores de separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La panelista Paula Varela, en Socios del Espectáculo, había comentado que "hace días que ellos venían distanciados, peleados. No es que le habían puesto un punto final a la relación pero ellos vienen de muchas crisis y separaciones". "Esta no es la primera y tal vez no sea la última. Alguien totalmente protagonista de esta situación me lo termina confirmando. Ahora, me pasan información de este mismo momento, lo que está pasando en Madrid es que Tini fue a la casa de De Paul. Obviamente, ellos no hacen oídos sordos a estas cosas y ahora están juntos teniendo una conversación", había detallado.