La tremenda reacción de Sabrina Rojas al descubrir un mensaje privado de Facundo Pieres: "Claramente..."

Y luego agarró su teléfono celular y fue a chequear en directo: "Me sigue siguiendo. Ay perdón, estoy haciendo esto me da cosa". Y ahí se dio cuenta que él le había escrito por privado y que nunca le respondió: "Mensajes con Facundo Pieres... Chicos, claramente nunca contesté, qué bolu.. que soy", dijo entre risas.

"Tendrías que estar en Punta del Este", le marcó la panelista Ximena Capristo. "Perdón Facu, nunca te leí. Yo podría estar en esa reposera y estoy acá laburando", agregó Sabrina Rojas con humor.

"Buena onda: hola, cómo estás", fue el mensaje que le envió Pieres. Y al instante agregó: "Pobre Facundo. Nos cruzamos dos o treces en Tequila y nos seguimos porque conocemos gente en común y nada más".

"No soy del estilo de Facundo prque es muy perfil bajo y yo estoy trabajando en SQP, el pibe me está bloqueando en este momento, entendes", concluyó la conductora.

Qué dijo Sabrina Rojas cuando Claudia Ciardone reveló dónde la invitó el novio de Wanda Nara para encontrarse

En el programa SQP (América TV), Sabrina Rojas se sorprendió al escuchar al relato de Claudia Ciardone con los intentos que hizo Martín Migueles para volver a verla, con quien tuvo un breve romance años atrás.

La ex vedette explicó que el primer contacto del novio de Wanda Nara fue vía WhatsApp y bajo la excusa de pedirle disculpas por su comportamiento cuando estaban juntos.

"Fue un mensaje de disculpas por cómo se había comportado anteriormente conmigo. Y hasta ahí perfecto, le tomé las disculpas. Pero no era necesario porque yo no hablé nunca más, desde junio o julio del 2023", indicó Ciardone.

A lo que Sabrina Rojas le consultó: "¿No te pareció raro que un día estando de novio diga: le voy a pedir disculpas a Claudia o podía hacerlo eso?". Y la ex vedette reconoció:"Fue extraño. Fueron dos veces, los primeros días de diciembre que me mandó mensajes y me llamó también".

Y luego amplió: "En el primer llamado me insitió para verme y obviamente no era para tomar un café porque yo sé cómo él habla, así medio reo, y le dije que no, que estaba bien en pareja, y le di como consejo que no haga esas cosas que está con Wanda y es una mujer hermosa".

"Después me mandó la dirección", añadió. A lo que la conductora cuestionó esa actitud del novio de Wanda: "Ese mensaje es tremendo donde él dice querés verme con un nivel de ego... Vos le contestas bien dándole un consejo y él te manda la dirección como diciendo no te escucho, vení".

"Yo no lo conocí tanto. Yo estaba sola y él a la vez estaba con otras chicas más en el mismo gimnasio y yo sin enterarme absolutamente nada, después las chicas me viniieron a increpar a mí", recordó la rubia.

Y dejó en claro que no le gusta para nada estar en el medio de esta situación: "Nadie de los dos se comunicó (por Wanda o Migueles). Yo los mensajes los tengo, cuando Wanda los quiera ver no tengo ningún problema. Yo estoy en pareja y no tengo ganas de estar en esto".