La picante actitud de Sabrina Rojas cuando Claudia Ciardone reveló dónde la invitó el novio de Wanda a intimar
La conductora de SQP Sabrina Rojas dio su firme opinión tras escuchar a Claudia Ciardone contando detalles de los mensajes que le envió su ex Martín Migueles, novio de Wanda Nara.
30 dic 2025, 08:55
El actual novio de Wanda Nara, Martín Migueles, se encuentra en el ojo de la tormenta después de conocerse que le escribió recientemente a Claudia Ciardone, con quien salió tiempo atrás.
En el programa SQP (América TV), Sabrina Rojas se sorprendió al escuchar al relato de Ciardone con los intentos que hizo Migueles para volver a verla.
La ex vedette explicó que el primer contacto del novio de Wanda Nara fue vía WhatsApp y bajo la excusa de pedirle disculpas por su comportamiento cuando estaban juntos.
"Fue un mensaje de disculpas por cómo se había comportado anteriormente conmigo. Y hasta ahí perfecto, le tomé las disculpas. Pero no era necesario porque yo no hablé nunca más, desde junio o julio del 2023", indicó Claudia Ciardone.
A lo que Sabrina Rojas le consultó: "¿No te pareció raro que un día estando de novio diga: le voy a pedir disculpas a Claudia o podía hacerlo eso?". Y Ciardone reconoció:"Fue extraño. Fueron dos veces, los primeros días de diciembre que me mandó mensajes y me llamó también".
Y luego amplió: "En el primer llamado me insitió para verme y obviamente no era para tomar un café porque yo sé cómo él habla, así medio reo, y le dije que no, que estaba bien en pareja, y le di como consejo que no haga esas cosas que está con Wanda y es una mujer hermosa".
"Después me mandó la dirección", añadió. A lo que Rojas estalló: "Ese mensaje es tremendo donde él dice querés verme con un nivel de ego... Vos le contestas bien dándole un consejo y él te manda la dirección como diciendo no te escucho, vení".
Luego, Claudia recordó cómo nació ese romance con Migueles: "Es así. Yo no lo conocí tanto. Yo estaba sola y él a la vez estaba con otras chicas más en el mismo gimnasio y yo sin enterarme absolutamente nada, después las chicas me viniieron a increpar a mí".
Y dejó en claro que lo que cuenta es cierto y que no le gusta estar en esta situación: "Nadie de los dos se comunicó (por Wanda o Migueles).Yo los mensajes los tengo, cuando Wanda los quiera ver no tengo ningún problema. Yo estoy en pareja y no tengo ganas de estar en esto".
El polémico mensaje de Martín Migueles para ver a Claudia Ciardone
"¿Quéres verme? ¿Podés? Quiero verte", le escribió Martín Migueles a Claudia Ciardone vía WhatsApp después de consultarle cómo venía su semana. A lo que la ex vedette se plantó: "Estás loco Martín. Vos estás re expuesto, primero esto te lo doy como consejo, Wanda hoy como una vidriera, aunque vos me digas que no sos conocido y ella sí, no tiene sentido arriesgar".
Y luego le dijo: "Pero sí me gustó hablar con vos y que queden las cosas claras bien porque no estaba bueno que quede todo mal". A lo que el novio de Wanda insistió con verla: "Tomemos un café, por favor", le suplicó sin éxito.