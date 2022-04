La tremenda respuesta de Belu Lucius a una seguidora, que la criticó por tener niñera

belu-historia-1.jpg

Ante ese comentario, la ex MasterChef Celebrity recibió una fuerte crítica: “¿Para qué necesitás una niñera si solo tenés dos hijos? Hay mamás con cuatro, solas, y pueden hacer todo”.

Rápidamente, Belu subió una foto de la señora que la ayuda con los chicos y escribió un mensaje contundente.

“Tengo la posibilidad de dar trabajo y haciéndolo yo puedo incluso trabajar más y eso me da la capacidad de crear nuevos emprendimientos y seguir dando más posibilidad de empleo”, sostuvo.

belu-lucius-2022.jpg

Por último, la influencer explicó que entiende que casa es un mundo. "Felicito y admiro a esas madres. Yo soy esta”, concluyó.

Belu Lucius habló de su salud y compartió una profunda reflexión

Hace poco más de dos semanas, Belu Lucius contó en sus redes que se sometió a una serie de estudios después de presentar fuertes dolores.

La influencer se realizó una resonancia magnética, que no arrojó ningún resultado significativo.

Después de unos días, su médica le ordenó otra una eco transvaginal y, finalmente recibió un diagnostico certero.

Belu comentó que le encontraron un quiste de 3 centímetros en su ovario derecho, que era lo que lo que le estaba generando esos dolores.

image.png

Su médica le explicó que, por el tamaño, el quiste podría reabsorberse solo sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica.

Tras ese diagnostico, la influencer compartió una profunda reflexión.

"Después de unos estudios que me hice el viernes llegué a la conclusión que no me pongo como prioridad hace muchos años. Siempre hay algo más importante que yo. Así que hoy arranco a pensar en mí, en mi cuerpo y mi salud", expresó Belu en una historia en su cuenta de Instagram.