Belu Lucius habló de su salud y compartió una profunda reflexión

Después de unos días, su médica le ordenó otra una eco transvaginal y, finalmente recibió un diagnostico certero.

Belu comentó que le encontraron un quiste de 3 centímetros en su ovario derecho, que era lo que lo que le estaba generando esos dolores.

belu-2022.jpg

Su médica le explicó que, por el tamaño, el quiste podría reabsorberse solo sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica.

Tras ese diagnostico, la influencer compartió una profunda reflexión.

"Después de unos estudios que me hice el viernes llegué a la conclusión que no me pongo como prioridad hace muchos años. Siempre hay algo más importante que yo. Así que hoy arranco a pensar en mí, en mi cuerpo y mi salud", expresó Belu en una historia en su cuenta de Instagram.