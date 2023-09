La triste confesión que Silvina Luna le hizo a Ángel de Brito tras su última entrevista en LAM 

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle”, comenzó recordando el periodista.

Silvina Luna última entrevista en LAM 16-5-2023 - captura.jpg

Además, agregó sobre los altibajos emocionales a los que le daba batalla: “Ella nos decía ‘quiero ir un día fuerte y poder contar todo’. Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo”.

Fue allí cuando de Brito confió sincero: “Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver porque, cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”.

Por último, el conductor de LAM reveló que Silvina tenía totalmente claro que las chances de ganar la batalla eran muy remotas. “Tenía toda la fe, toda la fuerza. Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’. Veía un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando. Era todo desolador”, concluyó.

Embed

Ángel de Brito explicó la dolorosísima decisión del hermano de Silvina Luna: "Ya nada respondía"

Este jueves 31 de agosto murió Silvina Luna, víctima de las consecuencias renales que le provocaron la intervención estética que 13 años atrás le practicó Aníbal Lotocki. Tras 80 días en terapia intensiva, su hermano tomó la dolorosísima decisión de no prolongar su agonía.

Así lo explicó Ángel de Brito desde LAM (América TV), en una emisión enteramente dedicada a recordar a su amiga de tantos años. Lo cierto es que fue Ezequiel Luna quien debió decidir que los médicos desconecten a la modelo de toda la aparatología que mantenía latiendo el corazón de su debilitado cuerpo, dado que sus padres fallecieron ambos en 2008.

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana”, comenzó explicando Ángel.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel.jpg

Al tiempo que agregó sobre el cuadro de Silvina: “Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, y remarcó que “los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces”.

“Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida y un milagro también”, continuó explicando el periodista de América TV.

En tanto, De Brito relató sobre la decisión de Ezequiel que el miércoles “cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir”.