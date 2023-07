La triste realidad que puso al descubierto Fabián Rubino tras haber ingresado a un búnker narco

Embed

En diálogo con A la tarde, Fabián Rubino revivió lo que fue la impactante cobertura para América TV. "Estoy shock y sorprendido porque estoy viendo todo. Ahora empieza del debate de la ética o falta de ética. Yo lo que digo es que ahí había un delito, en flagrancia, y había que comprobarlo", señaló.

El cornista explicó que su intención fue registrar un hecho preocupante. "Traté de hacer periodismo, lo que hago hace 30 años. Yo fui a comprobar si lo que decían los vecinos era cierto", remarcó.

Fabián Rubino advirtió que es realmente increíble que ese búnker tan fácil de acceder. "No es que yo me metí en un lugar difícil... es en un lugar accesible para todos", detalló.

Por último, el periodista mencionó que, después de la cobertura, tuvo que presentarse en la comisaría. "Me llevaron como testigo a prestar declaración, pero todavía no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo será allanado ese lugar", concluyó.

Premios Martín Fierro 2022: Fabián Rubino ganó como mejor cronista

En los Premios Martín Fierro 2022, Fabián Rubino se quedó con la primera estatuilla de la noche tras ser reconocido por APTRA como el mejor cronista.

El movilero de América Noticias estaba nominado junto a Santiago Zeyen de Nosotros a la mañana, El Trece, y Guillermo Panizza, Telefe Noticias, Telefe.

Rubino le dedicó su estatuilla a todos los cronista que salieron a la calle, en medio de la pandemia por el coronavirus.

"Es increíble uno se prepara dos o tres cosas y ahora no sé qué decir. Sería arrogante decir que este es mi premio, este es el premio de todos los movileros, que un 20 de marzo del 2020 pusieron su pecho y salieron a trabajar, con un barbijo y alcohol en gel", expresó.

El periodista alzó su reconocimiento para recordar a Miguel Fernández, que murió en junio de 2021. "Sin él no estaría hoy aquí, fue mi cámara, mis ojos, puso su cuerpo y su alma por su profesión", destacó.

Por último, Rubino le dedicó su estatuilla al público. "Gracias a la gente porque el cariño que me da, a mi familia, y a mi canal, América TV", cerró.