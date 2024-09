La última foto de La Tota Santillán antes de morir que expone cómo era su estado

En medio del dolor en la movida tropical por la muerte del animador, apareció una foto de La Tota que exponer cómo era su estado antes de su fallecimiento.

La imagen en cuestión data del 1° de agosto. Es del día del cumpleaños del conductor. Fue compartida por Andrés Prevetti, líder de la banda Altos Cumbieros.

En la foto, La Tota está sonriente y abrazado a sus amigos. “Q.E.P.D. En mi carrera como músico y como cantante, siempre en algo tuviste que ver y por eso hoy te despido para que comiences esa gira eterna. En mis comienzos con el loco de Willy patineta, la gente del palo verdadero de la cumbia saben quién es y quién fuiste, me hicieron tocar en lugares inimaginables así que te voy a estar agradecido siempre. Abrazo gigante Totilla y acá dejo la última foto con vos hace poquito compartiendo en tu cumple”, indicó Prevetti en su Instagram, donde colgó dicha imagen.

imagen tota.jpg

La firme reacción de Fernanda Vives ante la muerte de La Tota Santillán

La muerte de Daniel La Tota Santillán generó conmoción en el mundo del espectáculo. El animador, de 57 años, fue encontrado sin vida en su domicilio, en la zona de Castelar.

Fernanda Vives fue pareja del referente de la cumbia, aunque no guarda los mejores recuerdos de la relación. La ex vedette denunció al conductor por violencia de género.

Tras enterarse de la muerte de La Tota, Vives se volcó a su cuenta de Instagram, donde expresó que lamenta su deceso por el dolor que deben estar atravesando los hijos del animador.

"Estoy al tanto de lo que pasó, no quiero hacerme la bolu... y no decir nada. Me quiero solidarizar con sus hijos. A él no lo quiero nombrar, para mí ya es un tema absolutamente terminado, pero sí me solidarizo con sus hijos porque no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Mi más sentido pésame a los 4", manifestó.

Las autoridades investigan las causas de la muerte de La Tota Santillán. Intentan determinar si se trató de un suicidio o un accidente doméstico.