La verdad detrás de por qué Mauro Icardi y la China Suárez no lograron hacer el amor

Al tiempo que agregó: “Esto es lo que cuenta Wanda. Yo no lo hablé con la China, así que no me consta". Y sentenció picante: "Entre la fiebre y el porro Icardi, se enfrió”.

Vale recordar que Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez se habían encontrado a espaldas de Wanda, esposa del futbolista y amiga de la actriz, en un hotel parisino en septiembre de 2021 mientras Nara paseaba por Milán junto a su hermana, con motivo de la Semana de la Moda.

wanda nara mauro icardi china suarez.jpg

La cruel frase con la que Wanda Nara justificó por qué quiere arruinar a La China Suárez

Está más que claro que Wanda Nara nunca perdonó, y tampoco perdonará, a la China Suárez por el affaire -o intento de él- que mantuvo con su marido Mauro Icardi allá por septiembre de 2021 en París, mientras ella paseaba por Italia junto a su hermana.

Y si bien el futbolista en su momento le juró y perjuró que no llegaron a tener intimidad, lo cierto es que estos tres años estuvieron repletos de idas y vueltas para el matrimonio que hoy parece haberse roto definitivamente.

Así las cosas, ahora con el resurgimiento de los rumores de un nuevo acercamiento entre Icardi y la China, luego del encuentro en un restó y posteriormente en un boliche la semana pasada, todo volvió a volar por los aires y Wanda está más furiosa que nunca a pesar de haber sido ella quien decidió divorciarse del futbolista e incluso ya está oficialmente de novia con L-Gante.

Pampita y la China Suárez juntas - IG Yanina Latorre.jpeg

Con este telón de fondo, en las últimas horas fue Yanina Latorre quien reveló detalles de la breve charla que mantuvo con Nara en la gala de Los Personajes del Año de la revista Gente, y contó la cruel frase con la que Wanda justificó sus intenciones de arruinar a la China Suárez, quien ya decidió demandarla judicialmente por todos sus dichos de estos últimos días.

“Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’", confió Yanina desde sus Instagram Stories. Algo que por el momento parece no haber conseguido, dado que este miércoles las madres de los hijos de Benjamín Vicuña se mostraron juntas y sonrientes en un evento frente a la prensa, según mostró la propia angelita.