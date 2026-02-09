El desgarrador testimonio de Romina Gaetani y el dolor que atraviesa: "Denunciar a alguien que se quiere es..."

En otra parte de la nota, la cronista le consultó si en el momento de los hechos sintió miedo de perder la vida. La respuesta fue tajante: "En ese momento no pensás todo eso, no vuelvas a repetirme, por favor, la palabra miedo. ¿Vos tendrías miedo que alguien te ponga la mano encima?".

Por último, al ser consultada por la noticia de la detención solicitada contra Cavanagh, Gaetani expresó: "Me acaban de escribir. Todavía no me puedo parar yo. Imagínate que me llegue esta noticia. No entiendo nada".

Qué elemento clave alertó el abogado de Romina Gaetani en la causa contra su ex

El proceso judicial que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un giro de máxima preocupación. Tras conocerse el pedido de detención de su expareja, Luis Cavanagh, el abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, explicó los fundamentos de la solicitud y encendió las alarmas por un elemento clave que aún no aparece.

En diálogo con DDM (América TV), el letrado detalló que la medida se apoya en la presunta existencia de un arma de guerra que debería estar bajo custodia judicial. “El pedido se funda en el arma que no aparece. A partir de información que surgió en medios, se afirmó que sería usuario de arma de guerra y nosotros pedimos que se verifique”, señaló.

Trimarco precisó que Cavanagh figura como legítimo poseedor de ese armamento y que fue intimado a entregarlo, aunque el procedimiento no tuvo resultados. “Se lo intimó a ponerla a disposición para su secuestro, se hizo el allanamiento y hasta el día de hoy esa arma no aparece”, sostuvo, subrayando la gravedad de la situación.

Para la querella, el incumplimiento es un dato central. “Solicitamos la detención porque hay una realidad muy grave: una persona imputada por violencia de género que sabe que tiene que entregar un arma y no lo está haciendo”, remarcó el abogado de Gaetani.

Consultado sobre el estado procesal del empresario, Trimarco aclaró: “Está a derecho, tiene abogado defensor y está incorporado al expediente”, aunque dejó una advertencia que generó impacto: “Dios no quiera, pero si mañana pasara algo con esa arma, queremos que quede constancia de que esta querella pidió la detención y el secuestro”.