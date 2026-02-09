El desgarrador testimonio de Romina Gaetani y el dolor que atraviesa: "Denunciar a alguien que se quiere es..."

En DDM (América TV), Romina Gaetani dio un testimonio desgarrador sobre la violencia de género que sufrió por parte de su expareja, Luis Cavanagh. La actriz, afectada, habló en plena calle y dejó en claro el dolor que atraviesa.
Romina Gaetani relató en DDM el dolor que atraviesa y cómo la denuncia la revictimiza, mientras la Justicia avanza con el pedido de detención contra su expareja, Luis Cavanagh.
"La verdad que estoy muy mal. Sí, muy mal", comenzó diciendo, y arremetió contra la cronista: "¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te pasaría?". La cronista intentó entenderla pero Gaetani profundizó: "Todo lo contrario sentís. Mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza. Que uno está enamorada. Ahora puedo decir que he escuchado a muchas mujeres hablar de esto. Y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona".
La actriz relató lo que vivió en la fiscalía: "Estuve como cinco horas escuchando a los testigos su relato y estar presente y volver a escuchar todo lo que sucedió es revictimizante. Entonces, volví el viernes, me metí en la cama, no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude y ahora estoy haciendo lo mismo. A media cuadra entra mi terapeuta, quien va a ser testigo también mañana".
Y agregó: "Lo que yo estoy pidiendo ahora es si es necesario que mañana también esté, ya que van dos testigos más. Porque el que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó para que pueda tomar conciencia de lo que hizo".
En otra parte de la nota, la cronista le consultó si en el momento de los hechos sintió miedo de perder la vida. La respuesta fue tajante: "En ese momento no pensás todo eso, no vuelvas a repetirme, por favor, la palabra miedo. ¿Vos tendrías miedo que alguien te ponga la mano encima?".
Por último, al ser consultada por la noticia de la detención solicitada contra Cavanagh, Gaetani expresó: "Me acaban de escribir. Todavía no me puedo parar yo. Imagínate que me llegue esta noticia. No entiendo nada".
El proceso judicial que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un giro de máxima preocupación. Tras conocerse el pedido de detención de su expareja, Luis Cavanagh, el abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, explicó los fundamentos de la solicitud y encendió las alarmas por un elemento clave que aún no aparece.
En diálogo con DDM (América TV), el letrado detalló que la medida se apoya en la presunta existencia de un arma de guerra que debería estar bajo custodia judicial. “El pedido se funda en el arma que no aparece. A partir de información que surgió en medios, se afirmó que sería usuario de arma de guerra y nosotros pedimos que se verifique”, señaló.
Trimarco precisó que Cavanagh figura como legítimo poseedor de ese armamento y que fue intimado a entregarlo, aunque el procedimiento no tuvo resultados. “Se lo intimó a ponerla a disposición para su secuestro, se hizo el allanamiento y hasta el día de hoy esa arma no aparece”, sostuvo, subrayando la gravedad de la situación.
Para la querella, el incumplimiento es un dato central. “Solicitamos la detención porque hay una realidad muy grave: una persona imputada por violencia de género que sabe que tiene que entregar un arma y no lo está haciendo”, remarcó el abogado de Gaetani.
Consultado sobre el estado procesal del empresario, Trimarco aclaró: “Está a derecho, tiene abogado defensor y está incorporado al expediente”, aunque dejó una advertencia que generó impacto: “Dios no quiera, pero si mañana pasara algo con esa arma, queremos que quede constancia de que esta querella pidió la detención y el secuestro”.