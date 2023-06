La vida nómade de Jimena Cyrulnik junto a su novio: destinos soñados y conexión con su costado espiritual

"Estamos juntos hace casi cuatro años. Compartimos mucho tiempo juntos, pero no queremos convivir. Yo vivo en mi casa, con mis hijos pequeños, que tienen 9 y 13, y él en la suya, con sus dos hijas, de 23. Por ahora, estamos bien así. No queremos que cambie nada", resumió sobre la dinámica de la pareja.

Jimena Cyrulnik (2).jpg

Jime destacó que disfrutan mucho de viajar y tratan de hacerlo varias veces al año. "Hace poco estuvimos en Nueva York, después unos días en Helsinki, Finlandia, y finalmente pasamos un mes en Tailandia", mencionó.

Jimena Cyrulnik Sudeste asiatico.jpg

En ese país del sudeste asiáticos, la ex Versus y su pareja visitaron destinos soñados: "Vivimos cosas alucinantes. Anduvimos en moto por todos lados. Tratamos de conocer los lugares lo más local posible. Fuimos a Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pai, Mae Win, donde rescatan elefantes en cautiverio".

Jimena Cyrulnik .JPG

"La otra mitad del viaje la dedicamos a visitar varias islas, en el sur. Nos fuimos a Phuket, Phi Phi, Ko Lipe, Ko Tao y Ko Samui. La idea era seguir a los lugareños, que son personas muy serviciales. Con la moto recorríamos todas las playas, los templos y lugares únicos", añadió.

image.png

Los días en el Tailandia fueron de enorme conexión espiritual. "Los más lindo del viaje fue conocer la cultura tailandesa. Es un país muy distinto al nuestro. Estuvo increíble. Entramos a muchos templos, sobre todo en Chiang Rai, donde está el templo azul y el templo blanco. Cuando había alguna especie de ceremonia, nos quedábamos mirándonos en silencio, disfrutando de lo que estábamos viviendo", detalló.

Jimena Cyrulink.jpg

Al finalizar, Jime recordó otros destinos que hizo junto a su novio y se mostró entusiasmada por seguir moviéndose por el mundo. "No es la primera vez que viajamos juntos. Estuvimos el año pasado en París. Nos vamos los veranos a Uruguay. Nos vamos mucho a viajar en moto por todo el país. La verdad es que nos hacemos nuestros viajes y seguiremos haciéndolos", concluyó.

image.png

Xyrus, la marca que lleva su esencia

En 2016, Jimena Cyrulnik lanzó Xyrus, su marca de mallas, donde puso en práctica su pasión por la moda y el diseño, con un toque muy personal. La idea fue crear una marca con creaciones para todos los talles, algo difícil de encontrar en las vidrieras.

A siete años de ese primer pasó, la modelo continúa haciendo crecer su proyecto. "Mi emprendimiento viene muy bien. Me hace muy feliz trabajar con todas mis clientas. Me da muchas satisfacciones diseñar. Me encanta crear un traje de baño y darme cuenta que se lo pone una mujer y es feliz con ese traje de baño", destacó.

image.png

"Lo que hago trasciende la venta de una malla. Es mucho más que eso. Es una mujer que va a una pileta y ya no siente vergüenza de sacarse la remera. Eso me hace feliz", agregó.

Jime reconoce que no es un momento fácil para el país, pero está convencida que trabajando es la mejor forma de hacerle frente a la crisis. "Obviamente, tengo gente que sabe de números y me ayuda. Los precios cambian todo el tiempo. Ni hablar de los juicios laborales. No es un país buena onda para tener un emprendimiento, pero más allá de todo, se puede. Hay que poner mucho esfuerzo y darle para adelante", sentenció.