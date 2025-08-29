Marcela Tauro reveló qué famosa le dijo no MasterChef Celebrity y cuál aceptó sumarse al reality

Marcela Tauro y Julieta Prandi - captura Intrusos

"La que le dijo que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", continuó la integrante de Intrusos.

Hasta que tras agregar que la famosa que se suma a la lista de participantes del reality que comandará Wanda Nara "es botinera separada", así como también que actualmente está trabajando en otro canal, anunció que se trata de Evangelina Anderson.

Fue allí que recordó que Anderson ha sido "vieja enemiga de larga data" de Wanda, si bien señaló que "hoy son amigas y vecinas".

Por último, Marcela Tauro explicó que "Evangelina dijo que sí enseguida", así como también señaló que debió pedir permiso porque estaba trabajando en El Trece, con Pampita, en Los 8 escalones, programa que dejará para sumarse a las cocinas más famosas de la televisión tras haber confirmado su separación de Martín Demichelis luego de casi dos décadas de matrimonio y tres hijos como fruto de su relación.

Wanda Nara y Evangelina Anderson - captura Intrusos

Wanda Nara logró lo impensado: Maxi López será parte de MasterChef Celebrity

Mientras se encuentra en México grabando la segunda temporada de Love is Blind para Netflix, Wanda Nara sigue sumando proyectos. Telefe ya trabaja en la nueva edición de MasterChef Celebrity, que volverá a tenerla como conductora, y en las últimas horas trascendió una noticia explosiva: la mediática habría convencido a Maxi López, su primer exmarido y padre de sus tres hijos varones, para que participe como concursante del reality culinario.

El dato fue revelado por Santiago Riva Roy en El ejército de la mañana (Bondi), quien aseguró que el exfutbolista, radicado en Europa y a la espera de su segundo hijo con la modelo sueca Daniela Christiansson, ya está en negociaciones avanzadas con el canal.

“Maxi López va a MasterChef. Wanda lo terminó de convencer y en estos días Nicolás Payarola está analizando el tema de los montos y los detalles de cómo va a ser”, contó el periodista.

Desde Telefe, según Riva Roy, la noticia generó gran entusiasmo, aunque intentaban mantenerla bajo estricta reserva: “Están muy emocionados, no querían que esto se supiera”.

De no surgir imprevistos, López arribará a Buenos Aires a fines de septiembre para comenzar con las grabaciones. Su presencia promete ser uno de los grandes atractivos de la temporada, no solo por su popularidad, sino también por la tensión mediática que mantiene desde hace meses con Mauro Icardi, a quien denunció por supuestos hechos de violencia hacia uno de sus hijos.

Cabe recordar que la relación entre Wanda y Maxi atravesó años de fuertes enfrentamientos, marcados por acusaciones de incumplimiento de la cuota alimentaria y denuncias por violencia. Sin embargo, en los últimos tiempos lograron recomponer el vínculo por el bienestar de sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Ahora, con esta inesperada incorporación, la historia de la ex pareja vuelve a cruzarse, aunque esta vez en un escenario muy distinto: la competencia gastronómica más popular de la televisión argentina.