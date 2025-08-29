A24.com

INESPERADO

La sorpresiva reacción de Sebastián Graviotto después de que Juana Repetto anunciara su tercer embarazo

A pocos minutos de que Juana Repetto anunciase que será mamá nuevamente, su expareja y padre del menor de sus hijos, Sebastián Graviotto, hizo una curiosa publicación en sus redes que no pasó desapercibida. Mirá.

29 ago 2025, 11:57
Tras siete años juntos en la que formaron una verdadera familia ensamblada, en abril de este años Juana Repetto y Sebastián Graviotto confirmaron su separación. Según confió la hija de Reina Reech por aquel entonces, tomar caminos separados habría sido lo más sano para todos al no estarse entendiendo en la diaria.

Claro que como son padres de Belisario, de cuatro años, Juana aclaró que seguirían viéndolos juntos para compartir tiempo de calidad con el pequeño si bien dejó en claro que la relación con su ex era complicada. Fue allí que dio a entender que uno de los detonantes de la separación había sido justamente el ensamble entre sus respetivos hijos anteriores a la pareja, razón por la cual toda posibilidad de reconciliación quedó descartada.

En tanto ahora, a cinco meses de haber vuelto a la soltería, Repetto sorprendió a sus casi dos millones de seguidores de Instagram anunciando que está embarazada por tercera vez, por lo que inmediatamente comenzó a especularse con una reconciliación y con la idea de que Graviotto sea el padre del bebé en camino.

Es así que muchos internautas corrieron a las redes sociales de él en busca de respuestas. Pero enorme fue la sorpresa de los usuarios al ver que lejos de hacer algún tipo de referencia al posteo de Juana, lo único que por el momento subió en sus Instagram Stories es un video de su actual viaje en la nieve.

Sucede que Sebastián es instructor de snowboarding, motivo por el cual pasa una gran parte del año visitando destinos en los que se pueden practicar esta clase de deportes de invierno. Lo cierto es que si bien Graviotto tiene una familia mediática, dado que su mamá es hermana de Guido y Silvia Süller, y además supo formar parte de una edición de Gran Hermano, desde hace años él opta por un extremo perfil bajo alejado de los medios y los escándalos.

Claro que por el momento queda flotando la duda de si efectivamente él es el padre de la criatura que espera Juana Repetto, de si hay reconciliación entre ellos o si no tiene nada que ver con la nueva maternidad de su ¿ex?

Juana Repetto y Sebastián Graviotto con sus hijos

Juana Repetto anunció que está embarazada a poco de separarse de Sebastián Graviotto: "Surprise"

Este viernes por la mañana, Juana Repetto sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram con una noticia inesperada: la actriz confirmó que está nuevamente embarazada, a pocos meses de oficializar su separación de Sebastián Graviotto.

La confirmación llegó a través de un divertido reel en el que Juana primero mostró a un grupo de amigas bailando bajo la leyenda “Otras mujeres recientemente separadas”. Luego, en tono de humor, apareció ella en pleno análisis médico con el texto “Yo recientemente separada”. Finalmente, la actriz cerró el video con la imagen del test de embarazo positivo y la palabra “Surprise”.

Minutos antes, desde sus historias, Repetto había generado expectativa al adelantar la bomba: “Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel. No se lo esperaban para nada. Caídas del bocho van a estar todas. Lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer…”.

Juana y Sebastián, quienes se habían casado por civil a fines de 2020, se separaron en abril de 2025 luego de atravesar varias crisis de pareja. La actriz es madre de Toribio (fruto de una relación anterior) y Belisario (con Graviotto).

Al anunciar la ruptura, Repetto había sido sincera: “Justamente, no nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro”.

La actriz dejó en claro que no hubo terceros en discordia: “No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no lográbamos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”.

Pese a la separación, Juana aseguró que seguirá compartiendo momentos con Graviotto en familia: “Es muy probable que nos vean en la plaza, en una comida, con los chicos. No nos llevamos mal, nadie cagó a nadie”.

