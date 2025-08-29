La sorpresiva reacción de Sebastián Graviotto después de que Juana Repetto anunciara su tercer embarazo

Sucede que Sebastián es instructor de snowboarding, motivo por el cual pasa una gran parte del año visitando destinos en los que se pueden practicar esta clase de deportes de invierno. Lo cierto es que si bien Graviotto tiene una familia mediática, dado que su mamá es hermana de Guido y Silvia Süller, y además supo formar parte de una edición de Gran Hermano, desde hace años él opta por un extremo perfil bajo alejado de los medios y los escándalos.
Claro que por el momento queda flotando la duda de si efectivamente él es el padre de la criatura que espera Juana Repetto, de si hay reconciliación entre ellos o si no tiene nada que ver con la nueva maternidad de su ¿ex?
Juana Repetto y Sebastián Graviotto con sus hijos
Juana Repetto anunció que está embarazada a poco de separarse de Sebastián Graviotto: "Surprise"
Este viernes por la mañana, Juana Repetto sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram con una noticia inesperada: la actriz confirmó que está nuevamente embarazada, a pocos meses de oficializar su separación de Sebastián Graviotto.
La confirmación llegó a través de un divertido reel en el que Juana primero mostró a un grupo de amigas bailando bajo la leyenda “Otras mujeres recientemente separadas”. Luego, en tono de humor, apareció ella en pleno análisis médico con el texto “Yo recientemente separada”. Finalmente, la actriz cerró el video con la imagen del test de embarazo positivo y la palabra “Surprise”.
Minutos antes, desde sus historias, Repetto había generado expectativa al adelantar la bomba: “Buen día, les acabo de tirar la bomba del año en un reel. No se lo esperaban para nada. Caídas del bocho van a estar todas. Lo tenía guardadísimo. Las preguntas que se van a hacer…”.
Juana y Sebastián, quienes se habían casado por civil a fines de 2020, se separaron en abril de 2025 luego de atravesar varias crisis de pareja. La actriz es madre de Toribio (fruto de una relación anterior) y Belisario (con Graviotto).
Al anunciar la ruptura, Repetto había sido sincera: “Justamente, no nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro”.
La actriz dejó en claro que no hubo terceros en discordia: “No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no lográbamos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”.
Pese a la separación, Juana aseguró que seguirá compartiendo momentos con Graviotto en familia: “Es muy probable que nos vean en la plaza, en una comida, con los chicos. No nos llevamos mal, nadie cagó a nadie”.