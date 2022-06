La Voz Argentina 2022: se quebró al contar que sufrió abuso

”Así me podía expresar y sacar muchas cosas que tenía. Como siempre digo, la música me salvó la vida en un montón de aspectos. Yo sufrí abusos de chica”, reconoció con dolor.

“La música me sacó adelante. Todo lo que siento, sea lindo o feo, bueno o malo, lo saco con la música. Cantar, para mí, es una terapia”, agregó Galizo.

La participante se quebró luego tras cantar ante el jurado y ante la pregunta de Soledad Pastorutti de cómo comenzó con la música.

“Empecé un coro muy chiquita en Lincoln, con mucha gente. Y después, en mi adolescencia, pasé cosas muy feas y la música me salvó la vida”, indicó conmovida. Y luego reconoció que sufrió abuso.

Ahí se acercaron La Sole y Ricardo Montaner para abrazarla: “Aquí llegaste a desquitarte. Llegaste a triunfar. Y a que tu misma te des cuenta, cuando te veas por la tele, que esa muchacha que sufrió tanto es una ganadora”, le dijo el cantante.

La Voz Argentina 2022: la presencia de un ex Cebollitas que sorprendió a Marley

Además de la fuerte historia de Yanela Romina Toscano, que se contacta con su hija Ema con autismo a través de la música, la presencia de un ex integrante de Cebollitas sorprendió a Marley en La Voz Argentina 2022.

Se trata de Leonardo Centeno, quien tiene 38 años e interpretó al intelectual Hipólito en la recordada tira infantil que se emitió por Telefe. Se presentó al reality en compañía de otro ex Cebollitas, que es su amigo, Fernando Govergun.

“Empecé con la actuación de una forma bastante casual, mis viejos me terminan mandando a estudiar teatro porque necesitaba canalizar mi sensibilidad por un lado, hay toda una historia ahí porque somatizaba, me enfermaba, fuimos a un psicólogo. A raíz de eso, audicioné para un musical, y ahí descubrí que podía cantar. Para mí eso fue como descubrir un tesoro”, contó el actor al presentarse.

Si bien no tuvo suerte en pasar a la siguiente ronda tras cantar Tears in heaven de Eric Clapton, Centeno se mostró agradecido por la oportunidad y causó la sorpresa de Marley al darse cuenta que se trataba de un ex actor de Cebollitas.

“Me acabo de dar cuenta que era de Cebollitas. Linda voz tiene”, le dijo Marley a Govergun, amigo y también ex compañero de elenco de la exitosa ficción infantil.

“Es una etapa más en esto que es el camino del arte, así que perfecto”, indicó Centeno tras terminar su participación. “¡No puedo creer lo que crecieron los Cebollitas! ¡Son gigantes!”, remarcó el conductor. Y Govergun cerró con humor: “Cebolludos ya”.