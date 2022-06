La Voz Argentina 2022: la presencia de un ex Cebollitas que sorprendió a Marley

“Empecé con la actuación de una forma bastante casual, mis viejos me terminan mandando a estudiar teatro porque necesitaba canalizar mi sensibilidad por un lado, hay toda una historia ahí porque somatizaba, me enfermaba, fuimos a un psicólogo. A raíz de eso, audicioné para un musical, y ahí descubrí que podía cantar. Para mí eso fue como descubrir un tesoro”, contó el actor al presentarse.

Embed

Si bien no tuvo suerte en pasar a la siguiente ronda tras cantar Tears in heaven de Eric Clapton, Centeno se mostró agradecido por la oportunidad y causó la sorpresa de Marley al darse cuenta que se trataba de un ex actor de Cebollitas.

“Me acabo de dar cuenta que era de Cebollitas. Linda voz tiene”, le dijo Marley a Govergun, amigo y también ex compañero de elenco de la exitosa ficción infantil.

“Es una etapa más en esto que es el camino del arte, así que perfecto”, indicó Centeno tras terminar su participación. “¡No puedo creer lo que crecieron los Cebollitas! ¡Son gigantes!”, remarcó el conductor. Y Govergun cerró con humor: “Cebolludos ya”.

cebollitas.jpg

La Voz Argentina 2022: se conecta con su hija con autismo por la música

Yanela Romina Toscano: tiene 34 años, vive en Avellaneda, y es madre de tres niñas: Valentina, Juana y Ema, la más chica, que tiene autismo.

La mujer contó que conecta con su hija con autismo a través de la música y conmovió a todos: “Cuando me entero que a mi hija más chiquitita la diagnostican con autismo fue un golpe durísimo para el papá y para mí”, reveló.

“Intenté incentivarla con la música que es lo que escucha desde la panza. Yo le canto y ella me conecta con la mirada, porque en los nenes con autismo es bastante difícil conectar”, explicó la participante.

Y admitió: “Y es un cable a tierra para mí jugar a cantar, y cantarle cuando se va dormir, cuando se va a bañar. Todo es con canciones, así que ella por suerte está bastante bien”.

“Me anoté en La Voz porque quiero que la gente me conozca, me escuche y poder transmitir con lo que hago”, explicó la cantante, quien terminó sumándose al equipo de Lali Espósito.