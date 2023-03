La voz de Gran Hermano 2022 le dijo a Romina que sería finalista y las redes denunciaron fraude

“Me dijo que no piense en eso. Me preguntó si no me tenía fe”, aseguró Romi antes de que Pluto TV cortara la transmisión.

Al ver las imágenes que, para colmo, luego fueron sacadas del aire por la gravedad que embestían, los internautas reaccionaron furiosos y denunciaron fraude y acomodo por parte de la producción de Telefe.

Las encuestas indican que, hasta el momento, quien abandonará la casa es Romina, aunque hasta el domingo a la noche no se sabrá la verdad, y cualquiera de los cuatro nominados tiene un pie afuera y uno dentro de GH.

Las fotos del despacho de Romina Uhrig en Diputados que desató la furia de los fanáticos de Gran Hermano 2022

Sin lugar a dudas, Romina Uhrig es una de las participantes de Gran Hermano 2022 que más controversia genera en el público, y con miradas a favor o en contra, todo el mundo habla de ella.

Pero lo cierto es que por estas horas, se filtraron nuevas imágenes del despacho que la ex diputada utilizaba en sus tiempos en la cámara de representantes, y la indignación de los fanáticos no tardó en llegar.

Fue un detalle en especial el que le molestó mucho a los seguidores de Romina, ya que ella dentro de la casa afirma no tener una buena situación económica, y además jamás reveló su verdadero trabajo.

En las imágenes, se la ve con un iPhone, un teléfono súper exclusivo, y además se la e utilizar una computadora de la misma marca, una Mac, que quienes conocen del tema saben que no sólo son costosas sino que mayormente son traídas desde el exterior.

